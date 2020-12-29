«Эвертон» выступил с заявлением о переносе матча с «Манчестер Сити»

выступил с заявлением о переносе матча 16 тура английской Премьер-лиги с

«Футбольный клуб "Эвертон" сожалеет о переносе сегодняшнего матча с "Манчестер Сити" — не только из-за 2000 фанатов, которые бы присутствовали на стадионе, но и из-за болельщиков в Мерсисайде и по всему миру.

Наши игроки были готовы к игре, как и персонал команды, как все на "Гудисон Парк". День игры — самый важный в нашем календаре. А это был важный матч.

Хотя "Эвертон" всегда будет уделять первоочередное внимание общественной безопасности, мы запросим полное раскрытие информации, которую "Манчестер Сити" предоставил Премьер-лиге, чтобы клуб мог понять, почему было принято данное решение», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, что игра 16 тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» должна был пройти 28 декабря на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, но в стане «горожан» были выявлены случаи заражения коронавирусом и игру перенесли.

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