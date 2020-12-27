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    Рязанцев: Нобоа в 35 один из лучших в РПЛ. Это может говорить о низком уровне молодежи

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    Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением об уровне РПЛ и о возрастных игроках, показывающих высокий уровень игры.

    Александр Рязанцев
    Александр Рязанцев

    34-летний футболист признавался лучшим игроком ФНЛ в ноябре и декабре.

    «Нобоа в 35 один из лучших в РПЛ. Это может говорить как о низком уровне молодежи, так и о том, что Нобоа молодец, выдает в таком возрасте чуть ли самый яркий сезон в карьере.

    А Месси? А Криштиану? Смотришь на португальца и не поймешь, сколько еще он сможет держать такой уровень. С 18 лет закладывает в себя мощнейший накопительный эффект.

    "Реал" продал его за сотню и подумал: "Бог с ним, скоро сдуется". А Роналду тянет на себе "Ювентус", поднял акции клуба чуть ли не в два раза, находится в сумасшедшей форме.

    А 39-летний Ибрагимович? "Милан" идет на первом месте. Посмотрим, чем закончится январский матч против "Юве", швед пока травмирован, но он точно один из тех, на ком в команде все держится. 11 голов в 10 матчах! Вот она, роль личности.

    Жирков в 37 лет провел за сборную три матча подряд. Через три дня на четвертый. Феномен! Блюдет себя, правильно питается, режимит. Такое достойно уважения», — сказал Рязанцев «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Рязанцев принял участие в 22 матчах, в которых забил 4 мяча. 0

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