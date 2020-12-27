Роналду избежит карантина после возвращения из ОАЭ

Криштиану Роналду
globallookpress.com
Португалец вместе с Лионелем Месси и Робертом Левандовски претендует на приз лучшему игроку года.
После возвращения из ОАЭ Роналду не придется отбывать обязательный карантин, который установлен в Италии для большинства лиц, прибывающих в страну с 21 декабря по 6 января.
Дело в том, что в отношении футболистов действуют другие правила. Игроки могут оставаться в изоляции и контактировать только с товарищами по команде и регулярно сдавать тесты на коронавирус. 0