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    Роналду избежит карантина после возвращения из ОАЭ

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    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду улетел частным рейсом в ОАЭ на церемонию вручения наград Globe Soccer Awards, информирует La Gazzetta dello Sport.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Португалец вместе с Лионелем Месси и Робертом Левандовски претендует на приз лучшему игроку года.

    После возвращения из ОАЭ Роналду не придется отбывать обязательный карантин, который установлен в Италии для большинства лиц, прибывающих в страну с 21 декабря по 6 января.

    Дело в том, что в отношении футболистов действуют другие правила. Игроки могут оставаться в изоляции и контактировать только с товарищами по команде и регулярно сдавать тесты на коронавирус. 0

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