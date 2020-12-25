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    Широков опасался более строгого наказания

    Футбол Футбол России Между тем Происшествия Скандалы
    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на приговор суда.

    Роман Широков
    Роман Широков

    Ранее суд приговорил экс-футболиста к 100 часам общественных работ за избиение футбольного арбитра Никиты Данченкова во время матча любительских команд.

    «Конечно, конфликт этого не стоил. Могли и строже наказать. Здесь победителей нет. Официальные извинения принес уже на следующий день.

    Отпраздновать? А что-то хорошее произошло? Еще не закончилось, наверняка будет апелляция. А может и нет.

  • Широкова приговорили к 100 часам общественных работ
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    • Я понял, что нельзя совершать такие действия. Это эпизод, который не должен был случиться. Больше не повторится», — цитирует Широкова «Чемпионат». 0

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