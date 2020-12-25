Широков опасался более строгого наказания

Роман Широков
globallookpress.com
Ранее суд приговорил экс-футболиста к 100 часам общественных работ за избиение футбольного арбитра Никиты Данченкова во время матча любительских команд.
«Конечно, конфликт этого не стоил. Могли и строже наказать. Здесь победителей нет. Официальные извинения принес уже на следующий день.
Отпраздновать? А что-то хорошее произошло? Еще не закончилось, наверняка будет апелляция. А может и нет.
Я понял, что нельзя совершать такие действия. Это эпизод, который не должен был случиться. Больше не повторится», — цитирует Широкова «Чемпионат». 0