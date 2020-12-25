Широкова приговорили к 100 часам общественных работ

Бывшего капитана сборной России по футболупризнали виновным в избиении арбитра и приговорили к обязательным общественным работам на срок 100 часов, сообщает «Чемпионат».

Такое решение вынес мировой суд в московских Сокольниках. Также он выплатит пострадавшему Никите Данченкову компенсацию в 100 тысяч рублей.

Отметим, что прокурор запросил для 39-летнего россиянина наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев.

Напомним, что Роман Широков избил арбитра во время любительского матча в августе. Экс-игроку сборной России не понравилось то, что судья назначил пенальти в пользу команды соперника, а затем показал ему красную карточку за оскорбления. Рефери пришлось обращаться за медпомощью. 0