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    Широкова приговорили к 100 часам общественных работ

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    Бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова признали виновным в избиении арбитра и приговорили к обязательным общественным работам на срок 100 часов, сообщает «Чемпионат».

    Роман Широков
    Роман Широков

    Такое решение вынес мировой суд в московских Сокольниках. Также он выплатит пострадавшему Никите Данченкову компенсацию в 100 тысяч рублей.

    Отметим, что прокурор запросил для 39-летнего россиянина наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев.

    Напомним, что Роман Широков избил арбитра во время любительского матча в августе. Экс-игроку сборной России не понравилось то, что судья назначил пенальти в пользу команды соперника, а затем показал ему красную карточку за оскорбления. Рефери пришлось обращаться за медпомощью. 0

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