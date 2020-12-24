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    «Рома» одолела «Кальяри», «Наполи» спасся в матче с «Торино»

    «Рома» — «Кальяри»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Торино Рома Наполи Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Римская «Рома» одержала домашнюю победу над «Кальяри» (3:2) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

    «Рома» — «Кальяри»
    «Рома» — «Кальяри»

    Сче в матче открыли хозяева — на 11-й минуте Жордан Верету поразил ворота «Кальяри». Гости отыгрались на 59-й минуте, благодаря голу Жоао Педро.

    «Рома» вновь повела после гола Эдина Джеко на 71-й минуте, а шесть минут спустя Джанлука Манчини увеличил преимущество хозяева.

    В компенсированное время Жоао Педро оформил дубль, реализовав пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Кальяри 3:2
    Голы: 1:0 Жордан Верету (11'), 1:1 Жоао Педро (59'), 2:1 Эдин Джеко (71'), 3:1 Джанлука Манчини (77'), 3:2 Жоао Педро (пенальти) (90') Рома: Антонио Миранте (Пау Лопес, 74'), Бриан Кристанте (Крис Смоллинг, 73'), Джанлука Манчини, Мараш Кумбула (Рожер Ибаньес, 63'), Рик Карсдорп, Педро Родригес (Лоренцо Пеллегрини, 63'), Гонсало Вильяр, Жордан Верету, Бруно Перес, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко (Борха Майораль, 78') Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин (Fabrizio Caligara, 85'), Лука Чеппители, Себастьян Валюкевич, Марко Рог (Кристиан Олива, 15'), Рэзван Марин (Гастон Перейро, 85'), Наитан Нандес, Хараламбос Ликояннис (Риккардо Соттиль, 78'), Gabriele Zappa, Джованни Симеоне (Леонардо Паволетти, 78'), Жоао Педро Предупреждения: Бриан Кристанте (19'), Gabriele Zappa (20'), Наитан Нандес (29'), Джанлука Манчини (37'), Мараш Кумбула (60')

    В другом матче отчетного тура «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Торино» — 1:1.

    Туринцы открыли счет на 56-й минуте — отличился Армандо Иццо. Но в компенсированное время гол Лоренцо Инсинье спас хозяев от поражения.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Торино 1:1
    Голы: 0:1 Армандо Иццо (56'), 1:1 Лоренцо Инсинье (90') Наполи: Алекс Мерет, Никола Максимович, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай (Фабиан, 71'), Костас Манолас, Диего Демме (Элиф Элмас, 30'), Тьемуэ Бакайоко (Мариу Руй, 71'), Пётр Зелиньски, Маттео Политано (Ирвин Лосано, 63'), Лоренцо Инсинье, Андреа Петанья (Фернандо Льоренте, 71') Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Армандо Иццо, Alessandro Buongiorno, Саша Лукич (Суалихо Мейте, 89'), Рикардо Родригес (Мергим Войвода, 88'), Уилфрид Синго, Кароль Линетти (Jacopo Segre, 90'), Томас Ринкон, Андреа Белотти (Симоне Дзадза, 88'), Симоне Верди Предупреждения: Армандо Иццо (33'), Alessandro Buongiorno (40'), Тьемуэ Бакайоко (63'), Кароль Линетти (76'), Элиф Элмас (87'), Джованни Ди Лоренцо (90')

    В других матчах игрового дня чемпионата Италии «Сассуоло» в гостях победил «Сампдорию» со счетом 3:2, «Специя» дома уступила «Дженоа» — 1:2, «Беневенто» в гостевом матче победил «Удинезе» — 2:0. 0

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