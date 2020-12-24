«Порту» — обладатель Суперкубка Португалии

В матче за Суперкубок Португалиипобедилсо счетом 2:0.

В середине первого тайма с пенальти забил Сержиу Оливейра. В концовке игры отличился Луис Диас.

Футбол. Португалия. Суперкубок Порту — Бенфика 2:0 Голы: 1:0 Сержиу Оливейра (пенальти) (25'), 2:0 Луис Диас (90') Порту: Агустин Маркесин, Пепе, Заиду Сануси, Вилсон Манафа, Шансель Мбемба (Диогу Лейте, 76'), Матеус Урибе, Хесус Корона (Ромариу, 90'), Отавио, Сержиу Оливейра (Марко Груич, 90'), Мехди Тареми (Луис Диас, 77'), Мусса Марега (Antonio Martinez, 90') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Gilberto Junior (Диогу Гонсалвеш, 89'), Алехандро Гримальдо (Нуну Тавареш, 90'), Ян Вертонген, Николас Отаменди, Эвертон, Рафаэл Силва (Харис Сеферович, 64'), Юлиан Вайгль (Педриньо, 89'), Адель Таарабт, Darwin Nunez, Джан-Лука Вальдшмидт Предупреждения: Юлиан Вайгль (30'), Пепе (36'), Сержиу Оливейра (54'), Шансель Мбемба (58'), Харис Сеферович (90')

«Порту» в 22-й раз стал обладателем Суперкубка Португалии. «Бенфика» в 13-й раз проиграла в матче за данный трофей при восьми победах. 0