ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 годаМЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
  • 23:12
    • Новым главой «Локомотива» стал член совета директоров ЦСКА
  • 01:39
    • «МЮ» встретится с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка лиги
  • 01:08
    • ПСЖ разгромил «Страсбур», «Лилль» вырвал победу у «Монпелье»
  • 01:05
    • «МЮ» обыграл «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
  • 00:53
    • «Рома» одолела «Кальяри», «Наполи» спасся в матче с «Торино»
    Все новости спорта

    «Порту» — обладатель Суперкубка Португалии

    Футбол Португалия Бенфика Порту
    В матче за Суперкубок Португалии «Порту» победил «Бенфику» со счетом 2:0.

    «Порту»
    «Порту»

    В середине первого тайма с пенальти забил Сержиу Оливейра. В концовке игры отличился Луис Диас.

    Футбол. Португалия. Суперкубок
    Порту — Бенфика 2:0
    Голы: 1:0 Сержиу Оливейра (пенальти) (25'), 2:0 Луис Диас (90') Порту: Агустин Маркесин, Пепе, Заиду Сануси, Вилсон Манафа, Шансель Мбемба (Диогу Лейте, 76'), Матеус Урибе, Хесус Корона (Ромариу, 90'), Отавио, Сержиу Оливейра (Марко Груич, 90'), Мехди Тареми (Луис Диас, 77'), Мусса Марега (Antonio Martinez, 90') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Gilberto Junior (Диогу Гонсалвеш, 89'), Алехандро Гримальдо (Нуну Тавареш, 90'), Ян Вертонген, Николас Отаменди, Эвертон, Рафаэл Силва (Харис Сеферович, 64'), Юлиан Вайгль (Педриньо, 89'), Адель Таарабт, Darwin Nunez, Джан-Лука Вальдшмидт Предупреждения: Юлиан Вайгль (30'), Пепе (36'), Сержиу Оливейра (54'), Шансель Мбемба (58'), Харис Сеферович (90')

    «Порту» в 22-й раз стал обладателем Суперкубка Португалии. «Бенфика» в 13-й раз проиграла в матче за данный трофей при восьми победах. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подарит ли открытый хоккей игра на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Орлы» сразу полетят в атаку
  • «Анкарагюнджю» — «Бешикташ». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Нефтчи» покажет, кто в доме хозяин
  • «Нефтчи» — «Кешля». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.37
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Анкарагюнджю — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нефтчи — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бостон — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Орландо — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры