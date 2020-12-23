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    Игрок сборной Англии отстранен на 10 недель за игру на ставках

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    Защитник «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель, сообщает BBC.

    Киран Триппьер
    Киран Триппьер

    Отмечается, что футболист признан виновным в нарушении правил Футбольной ассоциации Англии о запрете игры на тотализаторе. Кроме того, игрок получил штраф в размере 70 тысяч фунтов.

    Изначально экс-защитнику «Тоттенхэма» были предъявлены обвинения по семи эпизодам, в итоге он был признан виновным в четырех из них.

    Напомним, что летом 2019 года английский футболист перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». В этом сезоне он провел за мадридцев 19 матчей, отметившись четырьмя голевыми передачами. В его активе также 25 матчей и один гол за сборную Англии. 0

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