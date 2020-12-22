Два игрока «Зальцбурга» сдали положительные допинг-тесты

Допинг-тесты футболистов австрийского «Зальцбурга» Мохамеда Камара и Секу Койта оказались положительными, сообщает клубная пресс-служба.

Игроки сдали тесты 22 ноября — через несколько дней после возвращения из расположения сборной Мали.

В пробах футболистов были обнаружены следы вещества, который является одним из компонентов лекарства от высотной болезни, которое игрокам дали в медицинском штабе сборной перед матчем с командой Намибии. Встреча проходила в городе на высоте 1700 м над уровнем моря.

«Мы очень гордимся, когда наших игроков вызывают в национальные сборные.

Но мы ожидаем, что медицинское обслуживание во время матчей сборных соответствует международным стандартам, а врачи знакомы с правилами», — заявил генеральный менеджер клуба Стефан Рейтер.

Клуб в сотрудничестве с УЕФА работает над тем, чтобы получить полную информацию о случившемся.

Футболисты будут тренироваться с командой весной и получат поддержку от клуба по поводу выяснения обстоятельств произошедшего. 0