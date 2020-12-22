«Наполи» выиграл апелляцию на техническое поражение в матче с «Ювентусом»

«Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении в матче с «Ювентусом» по итогам 4-го тура Серии А, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Италии.

Решение Спортивного арбитражного суда Италии и снятие одного очка будут отменены. Матч «Ювентуса» и «Наполи» состоится, но о дате встречи пока не сообщается.

Напомним, команды должны были сыграть 4 октября в Турине. «Наполи» не прибыл на матч, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе.

Юристы Наполи« обращались к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос матча, но лига заявили, что неаполитанцы не убедили в невозможности проведения встречи. Матч состоялся, однако "Наполи" не прибыл на него. 0