АЕК объявил об уходе Карреры. Он может вернуться в «Спартак»

Каррера начал работу в АЕК 8 декабря 2019 года. Он провел 50 матчей, одержал 27 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.
В настоящий момент АЕК занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 24 очка. В прошлом сезоне афиняне стали бронзовыми призерами турнира.
Ранее АЕК выбыл из Лиги Европы, набрав 3 очка и заняв последнее место в группе G с «Лестером», «Брагой» и «Зарей».
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μάσιμο Καρέρα #aekvolos #aekfc #aekfcseason2020_21 #aekfamily #slgr #slgrinterwetten #massimocarrerahttps://t.co/fNhOh6sP8q— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 22, 2020
В России Каррера известен по работе со «Спартаком». Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17, а также завоевали Суперкубок страны.
Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном возвращении специалиста в московский клуб. Агент Карреры Андреа Д’Амико не исключил этого, но сообщил, что на него не выходили из «Спартака».