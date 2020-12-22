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    АЕК объявил об уходе Карреры. Он может вернуться в «Спартак»

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    Итальянский специалист Массимо Каррера покинул пост главного тренера афинского АЕКа, сообщает пресс-служба греческого клуба.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера

    Каррера начал работу в АЕК 8 декабря 2019 года. Он провел 50 матчей, одержал 27 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

    В настоящий момент АЕК занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 24 очка. В прошлом сезоне афиняне стали бронзовыми призерами турнира.

    Ранее АЕК выбыл из Лиги Европы, набрав 3 очка и заняв последнее место в группе G с «Лестером», «Брагой» и «Зарей».

    В России Каррера известен по работе со «Спартаком». Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17, а также завоевали Суперкубок страны.

    Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном возвращении специалиста в московский клуб. Агент Карреры Андреа Д’Амико не исключил этого, но сообщил, что на него не выходили из «Спартака».

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