АЕК объявил об уходе Карреры. Он может вернуться в «Спартак»

Итальянский специалистпокинул пост главного тренера афинскогоа, сообщает пресс-служба греческого клуба.

Каррера начал работу в АЕК 8 декабря 2019 года. Он провел 50 матчей, одержал 27 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

В настоящий момент АЕК занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 24 очка. В прошлом сезоне афиняне стали бронзовыми призерами турнира.

Ранее АЕК выбыл из Лиги Европы, набрав 3 очка и заняв последнее место в группе G с «Лестером», «Брагой» и «Зарей».

В России Каррера известен по работе со «Спартаком». Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17, а также завоевали Суперкубок страны.

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном возвращении специалиста в московский клуб. Агент Карреры Андреа Д’Амико не исключил этого, но сообщил, что на него не выходили из «Спартака».

0