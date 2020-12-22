Экс-наставника «Спартака» уволят из АЕКа в ближайшее время

Главный тренер греческого клубав ближайшее время будет уволен со своего поста.

Об этом сообщил журналист издания Sportime Яннис Хорианопулос.

После 12 матчей АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 24 очка, отставание от идущего первым «Олимпиакоса» составляет восемь баллов.

Ранее АЕК выбыл из Лиги Европы, набрав три очка и заняв последнее место в группе G с «Лестером», «Брагой» и «Зарей».

Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года, приведя клуб к бронзовым медалям национального чемпионата. В России специалист известен по работе со «Спартаком», с которым выиграл золото РПЛ в 2017 году. 0