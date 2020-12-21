Тренер сборной России рассказал, почему Гильерме заменили в перерыве матча с Сербией

Тренер вратарей сборной Россииобъяснил замену голкиперав перерыве матча Лиги наций против Сербии (0:5).

«Там были не только ошибки вратарей и обороны, это ошибки всей команды. Мы поменяли вратаря не из-за пропущенных им четырех голов. Надо четче руководить обороной. И надо видеть, какие зоны закрывать, кому подсказывать.

Есть язык тела, который показывает, как спортсмен себя чувствует. Это как в боксе. Если ты в нокдауне, руки уже не поднимаешь. А когда соперник тебя, можно сказать, окучивает, то тренер выбрасывает полотенце, чтобы остановить борьбу. Здесь то же самое — понятно, что это не его голы, но видно, что он не владел ситуацией, и поэтому надо было ему помочь.

Просил ли сам Гилерме замену в перерыве? В спорте такого не бывает, чтобы спортсмен пришел и сказал, что не будет играть. Футболисты иногда даже с травмами выходят на поле. В жизни я всегда руководствовался девизом: „Можно упасть, но нельзя лежать. Нужно обязательно подняться и идти дальше“. Желаю нашим голкиперам того же», — приводит слова Стауче ТАСС. 0