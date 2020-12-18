Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении Акинфеева в сборную России

Главный тренер сборной Россиинамекнул, что был бы не против возвращения голкипера ЦСКАв национальную команду.

«По поводу Акинфеева я совершенно спокойно отношусь к вопросу. Но никакой новой информации у меня на эту тему нет.

Мы с футболистами не разговариваем намеками: ни они со мной, ни я с ними. Есть телефон, есть звонок, есть прямое общение.

Разговора о возвращении Акинфеева в сборную не было. Вот Жирков уже заканчивал выступления в сборной и до сих пор в деле. Причем он у нас провел три матча подряд, потом в "Зените" еще четыре, и никто не вспоминал про его возраст.

Доиграет ли Жирков до ЧМ-2022? У меня в этом вообще сомнений нет. А почему мы про Ибрагимовича не спрашиваем? Никто же не задает вопрос Стефано Пиоли: Почему у тебя Златан на поле выходит до сих пор?», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс». 0