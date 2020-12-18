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    Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении Акинфеева в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России ЦСКА
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов намекнул, что был бы не против возвращения голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «По поводу Акинфеева я совершенно спокойно отношусь к вопросу. Но никакой новой информации у меня на эту тему нет.

    Мы с футболистами не разговариваем намеками: ни они со мной, ни я с ними. Есть телефон, есть звонок, есть прямое общение.

    Разговора о возвращении Акинфеева в сборную не было. Вот Жирков уже заканчивал выступления в сборной и до сих пор в деле. Причем он у нас провел три матча подряд, потом в "Зените" еще четыре, и никто не вспоминал про его возраст.

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