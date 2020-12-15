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    Березуцкий рассказал, нужен ли Акинфеев сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России ЦСКА
    Тренер ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о возможном возвращении голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева в сборную России.

    Василий Березуцкий
    Василий Березуцкий

    «Конечно, Акинфеев по-прежнему лучший вратарь России.

    Не имеет никакого смысла уговаривать Игоря вернуться в сборную на чемпионат Европы.

    Игорь заслужил выбрать, ехать ему на чемпионат Европы, не ехать на чемпионат Европы.

    Вопрос абсолютно в другом. Вроде бы как россиянин я бы сказал: "Да, он самый лучший, надо ехать".

    Но я вижу, с каким трудом ему дается выходить на эти игры, как человек, превозмогая себя, выходит на футбольное поле, пытается сделать что-то для клуба, пытается играть на том же уровне, который был. Я думаю, если он захочет, то сам скажет.

    Я думаю, что стратегически, в плане развития, в этом нет никакого смысла», — сказал Березуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Конова.

    Напомним, ранее сообщалось, что Василий Березуцкий может занять пост главного тренера ЦСКА.

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