Березуцкий рассказал, нужен ли Акинфеев сборной России

Тренер ЦСКАподелился мнением о возможном возвращении голкипера «армейцев»в сборную России.

«Конечно, Акинфеев по-прежнему лучший вратарь России.

Не имеет никакого смысла уговаривать Игоря вернуться в сборную на чемпионат Европы.

Игорь заслужил выбрать, ехать ему на чемпионат Европы, не ехать на чемпионат Европы.

Вопрос абсолютно в другом. Вроде бы как россиянин я бы сказал: "Да, он самый лучший, надо ехать".

Но я вижу, с каким трудом ему дается выходить на эти игры, как человек, превозмогая себя, выходит на футбольное поле, пытается сделать что-то для клуба, пытается играть на том же уровне, который был. Я думаю, если он захочет, то сам скажет.

Я думаю, что стратегически, в плане развития, в этом нет никакого смысла», — сказал Березуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Конова.

Напомним, ранее сообщалось, что Василий Березуцкий может занять пост главного тренера ЦСКА.