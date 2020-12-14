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    СМИ: Березуцкий претендует на пост наставника ЦСКА

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    Стал известен основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА, информирует «Чемпионат».

    Василий Березуцкий
    Василий Березуцкий

    По информации издания, нынешний наставник команды Виктор Гончаренко покинет «армейцев» после матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом», который пройдет 17 декабря.

    Вероятнее всего, «красно-синих» возглавит бывший футболист команды, а ныне тренер Василий Березуцкий, входящий в штаб белорусского специалиста.

  • Судьба Гончаренко в ЦСКА зависит от матча с «Ростовом»
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    • Василий Березуцкий в составе московского ЦСКА выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» лг стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА. 0

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