СМИ: Березуцкий претендует на пост наставника ЦСКА

Василий Березуцкий
globallookpress.com
По информации издания, нынешний наставник команды Виктор Гончаренко покинет «армейцев» после матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом», который пройдет 17 декабря.
Вероятнее всего, «красно-синих» возглавит бывший футболист команды, а ныне тренер Василий Березуцкий, входящий в штаб белорусского специалиста.
Василий Березуцкий в составе московского ЦСКА выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» лг стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА. 0