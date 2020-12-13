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    Судьба Гончаренко в ЦСКА зависит от матча с «Ростовом»

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    Главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко отправят в отставку в случае, если армейцы не возьмут три очка в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Виктора Гончаренко
    Виктора Гончаренко

    По данным издания, руководство ПФК уже обсуждало возможный уход 43-летнего специалиста с рядом опытных футболистов — такой шаг был бы воспринят активом коллектива с пониманием.

    Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА, который не побеждает уже шесть матчей подряд в РПЛ и Лиге Европы, при неблагоприятном для Гончаренко сценарии назначат Василия Березуцкого.

    При этом пойдет поиск тренера на постоянной основе. Напомним, что контракт белоруса рассчитан до лета 2021 года.

    ЦСКА с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров. Встреча с командой Валерия Карпина пройдет 17 декабря в Ростове-на-Дону. 0

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