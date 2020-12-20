«Ман Юнайтед» разгромил «Лидс» и вышел на третье место в АПЛ

в матче 14 тура английской Премьер-лиги разгромилсо счетом 6:2.

Основную часть голов команды забили в первом тайме. На старте поединка «манкунианцы» быстро ушли в отрыв. Скотт Мактоминей дважды расписался в воротах соперника.

К 20 минуте Бруну Фернандеш сильным ударом в нижний дальний угол увеличил отрыв. На 37 минуте Виктор Линделеф оказался на дальней штанге после навеса и замкнул передачу ударом ногой.

На 42 минуте защитник «павлинов» Лиам Купер размочил счет и установил окончательный результат первого тайма.

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Во втором тайме первый гол забил полузащитник МЮ Дэниел Джеймс. Через 4 минуте после его гола «красные дьяволы» довели дело до неприличного разгрома. Бруну Фернандеш забил с пенальти.

На 73 минуте Стюарт Даллас оформил последний гол в матче. С этим результатом команды закончили игру.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Лидс 6:2 Голы: 1:0 Скотт МакТоминай (2'), 2:0 Скотт МакТоминай (3'), 3:0 Бруну Фернандеш (20'), 4:0 Виктор Нильссон Линделёф (37'), 4:1 Лиам Купер (42'), 5:1 Даниэль Джеймс (66'), 6:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (70'), 6:2 Стюарт Даллас (73') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу (Алекс Теллес, 60'), Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд (Эдинсон Кавани, 71'), Фред, Бруну Фернандеш (Донни ван де Бек, 71'), Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Лиам Купер (Leif Davis, 72'), Эгзиян Алиоски, Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Родриго, Джек Харрисон, Калвин Филлипс (Pascal Struijk, 46'), Матеуш Клих (Джейми Шаклтон, 46'), Патрик Бэмфорд Предупреждение: Даниэль Джеймс (52')

После разгромной победы «Ман Юнайтед» вышел на третье место с 26 баллами. Также команда Сульшера стала второй в списке самых забивающих, набрав 28 голов.

«Лидс» проиграл третий раз за четыре тура и занимает 14 место с 17 баллами. 0