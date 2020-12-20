ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Финляндия Три из трех. Россия выиграла Кубок Первого канала, но к Брагину есть вопросы
  • 21:27
    • «Ман Юнайтед» разгромил «Лидс» и вышел на третье место в АПЛ
  • 19:49
    • Жардим в списке кандидатов на пост наставника «Спартака»
  • 18:06
    • Сборная России выиграла Кубок Первого канала
  • 21:55
    • «Вольфсбург» опустил «Штутгарт» в турнирной таблице
  • 21:41
    • Составлен список российской команды биатлонистов на январский этап Кубка мира
    Все новости спорта

    «Ман Юнайтед» разгромил «Лидс» и вышел на третье место в АПЛ

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Лидс Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» в матче 14 тура английской Премьер-лиги разгромил «Лидс» со счетом 6:2.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    Основную часть голов команды забили в первом тайме. На старте поединка «манкунианцы» быстро ушли в отрыв. Скотт Мактоминей дважды расписался в воротах соперника.

    К 20 минуте Бруну Фернандеш сильным ударом в нижний дальний угол увеличил отрыв. На 37 минуте Виктор Линделеф оказался на дальней штанге после навеса и замкнул передачу ударом ногой.

    На 42 минуте защитник «павлинов» Лиам Купер размочил счет и установил окончательный результат первого тайма.

    Все прогнозы на АПЛ

    Во втором тайме первый гол забил полузащитник МЮ Дэниел Джеймс. Через 4 минуте после его гола «красные дьяволы» довели дело до неприличного разгрома. Бруну Фернандеш забил с пенальти.

    На 73 минуте Стюарт Даллас оформил последний гол в матче. С этим результатом команды закончили игру.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Лидс 6:2
    Голы: 1:0 Скотт МакТоминай (2'), 2:0 Скотт МакТоминай (3'), 3:0 Бруну Фернандеш (20'), 4:0 Виктор Нильссон Линделёф (37'), 4:1 Лиам Купер (42'), 5:1 Даниэль Джеймс (66'), 6:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (70'), 6:2 Стюарт Даллас (73') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу (Алекс Теллес, 60'), Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд (Эдинсон Кавани, 71'), Фред, Бруну Фернандеш (Донни ван де Бек, 71'), Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Лиам Купер (Leif Davis, 72'), Эгзиян Алиоски, Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Родриго, Джек Харрисон, Калвин Филлипс (Pascal Struijk, 46'), Матеуш Клих (Джейми Шаклтон, 46'), Патрик Бэмфорд Предупреждение: Даниэль Джеймс (52')

    После разгромной победы «Ман Юнайтед» вышел на третье место с 26 баллами. Также команда Сульшера стала второй в списке самых забивающих, набрав 28 голов.

    «Лидс» проиграл третий раз за четыре тура и занимает 14 место с 17 баллами. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Парижане вернут себе лидерство в Лиге 1?
  • «Лилль» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Встреча на «Олд Траффорд» запомнится голами?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Продолжит ли «Наполи» побеждать на «Олимпико»?
  • «Лацио» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.83
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Коринтианс — Гояс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.52
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Карлсруэ — Гамбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры