«Ман Юнайтед» разгромил «Лидс» и вышел на третье место в АПЛ

Основную часть голов команды забили в первом тайме. На старте поединка «манкунианцы» быстро ушли в отрыв. Скотт Мактоминей дважды расписался в воротах соперника.
К 20 минуте Бруну Фернандеш сильным ударом в нижний дальний угол увеличил отрыв. На 37 минуте Виктор Линделеф оказался на дальней штанге после навеса и замкнул передачу ударом ногой.
На 42 минуте защитник «павлинов» Лиам Купер размочил счет и установил окончательный результат первого тайма.
Во втором тайме первый гол забил полузащитник МЮ Дэниел Джеймс. Через 4 минуте после его гола «красные дьяволы» довели дело до неприличного разгрома. Бруну Фернандеш забил с пенальти.
На 73 минуте Стюарт Даллас оформил последний гол в матче. С этим результатом команды закончили игру.
После разгромной победы «Ман Юнайтед» вышел на третье место с 26 баллами. Также команда Сульшера стала второй в списке самых забивающих, набрав 28 голов.
«Лидс» проиграл третий раз за четыре тура и занимает 14 место с 17 баллами. 0