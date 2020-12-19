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    Гвардиола назвал Уорда-Проуза лучшим исполнителем штрафных

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 14-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:0).

    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола

    «У нас было много моментов во втором тайме, но мы не реализовали ни одного из них и чуть не поплатились за расточительность.

    "Саутгемптон" насыщает центр поля и провоцируют соперника играть уже. Нам было трудно. Они не позволяют своим соперникам быть компактными — вот почему команда Ральфа так хороша. Именно поэтому они создают всем соперникам проблемы.

    К тому же в их составе есть лучший исполнитель штрафных из всех, кого я видел в своей жизни, — Джеймс Уорд-Проуз.

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    • Для нас эта победа — хороший результат, который очень поможет нам во вторник в игре на Кубок английской лиги с "Арсеналом". В обороне мы действовали превосходно. В прошлом сезоне мы допускали много ошибок», — приводит слова Гвардиолы BBC. 0

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