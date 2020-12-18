«Карабаху» присудили техническое поражение в матче с «Вильярреалом»

«Карабаху» присудили техническое поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», сообщает официальный сайт УЕФА.

Встреча, запланированная на 10 декабря, не состоялась из-за девяти случаев заражения коронавирусом в азербайджанском клубе.

«Объявить матч группового этапа Лиги Европы между "Вильярреалом" и "Карабахом", который первоначально должен был состояться 10 декабря 2020 года, несостоявшимся и присудить "Карабаху" техническое поражение со счетом 0:3», — говорится в решении УЕФА.

«Карабах» по итогам группового этапа Лиги Европы занял последнее место, набрав одно очко, а «Вильярреал» гарантировал себе первую строчку, независимо от результата встречи с азербайджанским клубом. 0