ПСЖ — «Лорьян»: счет матча 2:0

В 15-м туре чемпионата Франциипобедилсо счетом 2:0.

На 50-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Гравильон рукой толкнул выходившего один на один с вратарём Мбаппе и получил прямую красную карточку

Мбаппе с пенальти чётко пробил в левую от себя сторону низом. Голкипер угадал, но не достал.

А на 61-й минуте Рафинья покатил по центру вперёд на Мойзе Кина, и тот легко реализовал почти что выход один на один, отправив мяч в цель низом мимо Нарди.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Лорьян 2:0 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (пенальти) (51'), 2:0 Мойзе Кин (61') ПСЖ: Серхио Рико, Тило Керер, Перейра Данилу (Timothee Pembele, 11'), Лейвин Курзава, Рафинья (Bandiougou Fadiga, 71'), Андер Эррера, Алессандро Флоренци, Mitchel Bakker (Марко Верратти, 71'), Идрисса Гана Гейе (Юлиан Дракслер, 76'), Килиан Мбаппе, Мойзе Кин (Анхель Ди Мария, 71') Лорьян: Поль Нарди, Andrew Gravillon, Тома Фонтен (Loris Mouyokolo, 72'), Жереми Морель, Лоран Абергель (Trevoh Chalobah, 46'), Энцо Ле Фе, Жером Эрго, Тома Монкондю (Сильвен Марво, 78'), Венсан Ле Гофф, Terem Moffi (Адриан Грбич, 66'), Йоан Висса (Armand Lauriente, 66') Предупреждения: Килиан Мбаппе (34'), Мойзе Кин (58'), Bandiougou Fadiga (87') Удаление: Andrew Gravillon (49')

Подопечные Томаса Тухеля набрали 31 очко и сохранили за собой второе место в турнирной таблице. «Лорьян» идет на 18-й строчке с 11 очками.

20 декабря «ПСЖ» отправится в гости к лидеру чемпионата — «Лиллю», а его сегодняшний соперник в тот же день проведет домашний матч с «Ренном».

Календарь и таблица Лиги 1

В другом матче игрового дня «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Брестом» — 2:2.

Гости открыли счет на 39-й минуте благодаря автоголу — Антони Лопеш срезал мяч в свои ворота. На 69-й минуте Мемфис Депай сравнял счет, реализовав пенальти.

«Брест» остался в меньшинстве на 74-й минуте — полузащитник Поль Лан получил прямую красную карточку.

На 81-й минуте Максвелл Корне реализовал преимущество «Лиона», выведя хозяев вперед, но в компенсированное время в ворота «Олимпика» был назначен пенальти, который реализовал Ромен Февр.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Брест 2:2 Голы: 0:1 Антони Лопеш (автогол) (39'), 1:1 Мемфис Депай (пенальти) (69'), 2:1 Максвелл Корне (81'), 2:2 Ромен Февр (пенальти) (90') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа, Маттиа Де Шильо (Максвелл Корне, 55'), Уссем Ауа, Максанс Какере (Лукас Пакета, 55'), Бруно Гимарайнс (Синали Дьоманде, 84'), Карл Токо Экамби (Мемфис Депай, 55'), Мусса Дембеле (Райан Шерки, 78'), Tino Kadewere Брест: Готье Ларсоннёр, Жан-Кевин Дюверн, Брендан Шардонне, Кристоф Эрей, Людовик Бааль (Ромен Перро, 84'), Поль Бастьен Лан, Франк Онора (Ирвин Кардона, 65'), Кристиан Баттокьо (Уго Маньетти, 84'), Ромен Филиппото (Ромен Февр, 65'), Гаэтен Шарбонье (Стив Мунье, 84'), Hiang'a Mbock Предупреждения: Маттиа Де Шильо (15'), Антони Лопеш (90'), Лукас Пакета (90') Удаление: Поль Бастьен Лан (74')

«Монако» без россиянина Александра Головина дома с крупным счетом проиграл «Лансу». Гости разгромили соперника со счетом 3:0.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Ланс 0:3 Голы: 0:1 Иссиага Силла (1'), 0:2 Симон Банза (33'), 0:3 Гаэль Какута (39') Монако: Вито Манноне, Фоде Балло, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Орельен Чуаэми, Желсон Мартинш (Пьетро Пеллегри, 60'), Юссуф Фофана, Софьян Диоп (Бенуа Бадьяшиль, 28'), Виссам Бен-Йеддер (Джибриль Сидибе, 46'), Кевин Фолланд (Элиот Матазо, 46') Ланс: Жан-Луи Лека, Факундо Медина, Massadio Haidara, Жонатан Гради (Стивен Фортеш, 71'), Иссиага Силла (Исмаэль Бура, 72'), Секо Фофана (Янник Каюзак, 72'), Гаэль Какута (Тони Маурисио, 57'), Клеман Мишелен, Шейк Омар Траоре (Корентен Жан, 79'), Иньятиус Ганаго, Симон Банза Предупреждения: Жонатан Гради (9'), Шейк Омар Траоре (12'), Симон Банза (30'), Пьетро Пеллегри (77'), Тони Маурисио (80'), Рубен Агилар (90') Удаление: Аксель Дисаси (23')

«Лион», занимающий третью позицию, отстает от «Лилля» и ПСЖ на 2 очка. «Монако» занимает восьмую строчку. 0