FA выдвинула обвинения Кавани за расизм

Футбольная Ассоциация Англии выступила с заявлением об обвинении форварда «Манчестер Юнайтед»

Уругваец ранее в своем Instagram использовал слово «негрито».

«Эдинсону Кавани было выдвинуто обвинение в нарушении правил FA в связи с публикацией в социальных сетях в четверг, 29 ноября 2020 года.

Комментарий, опубликованный на странице игрока "Манчестер Юнайтед" в инстаграме, был оскорбительным, ненадлежащим, наносящим вред футболу.

Кроме того, утверждается, что комментарий представляет собой "нарушение при отягчающих обстоятельствах", поскольку включает прямую или подразумеваемую отсылку на цвет кожи, расу, этническое происхождение.

Нападающий может подать апелляцию на обвинение до понедельника, 4 января 2021 года», — говорится в заявлении. 0