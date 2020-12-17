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    FA выдвинула обвинения Кавани за расизм

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    Футбольная Ассоциация Англии выступила с заявлением об обвинении форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    Уругваец ранее в своем Instagram использовал слово «негрито».

    «Эдинсону Кавани было выдвинуто обвинение в нарушении правил FA в связи с публикацией в социальных сетях в четверг, 29 ноября 2020 года.

    Комментарий, опубликованный на странице игрока "Манчестер Юнайтед" в инстаграме, был оскорбительным, ненадлежащим, наносящим вред футболу.

    Кроме того, утверждается, что комментарий представляет собой "нарушение при отягчающих обстоятельствах", поскольку включает прямую или подразумеваемую отсылку на цвет кожи, расу, этническое происхождение.

  • Кавани вернулся к тренировкам в общей группе
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    • Нападающий может подать апелляцию на обвинение до понедельника, 4 января 2021 года», — говорится в заявлении. 0

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