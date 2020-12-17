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    Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Вольфсбургом»

    «Бавария» — «Вольфсбург»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Бавария» в домашнем матче 12-го тура немецкой Бундеслиги обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:1.

    Роберт Левандовски и Лерой Сане
    Роберт Левандовски и Лерой Сане

    «Волки» вышли вперед уже на 5-й минуте благодаря голу Максимилиана Филиппа, которому ассистировал Кевин Мбабу.

    Мюнхенцы отыгрались в концовке первого тайма усилиями Роберта Левандовски, воспользовавшегося передачей Кингсли Комана.

    А через пять минут после начала второго тайма Левандовски оформил дубль, став главным героем матча.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Вольфсбург 2:1
    Голы: 0:1 Максимилиан Филипп (5'), 1:1 Роберт Левандовски (45'), 2:1 Роберт Левандовски (50') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Жером Боатенг, Лукас Эрнандес, Давид Алаба, Серж Гнабри (Jamal Musiala, 70'), Лерой Зане (Дуглас Коста, 90'), Корентин Толиссо (Марк Рока, 70'), Томас Мюллер, Кингсли Коман, Роберт Левандовски Вольфсбург: Коэн Кастельс, Maxence Lacroix, Жером Руссийон (Пауло Силва, 86'), Кевин Мбабу, Марин Понграчич (Жозуа Гилявоги, 79'), Йосип Брекало (Жоао Виктор, 70'), Максимилиан Филипп (Даниэль Гинчек, 86'), Боте Баку (Бартош Бялек, 70'), Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Ваутер Вегорст Предупреждения: Максимилиан Арнольд (34'), Серж Гнабри (69'), Лерой Зане (84'), Кингсли Коман (90')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает второе место (27 очков), минимально отставая от «Байера», а «Вольфсбург» — пятое (21 очко).

    «РБ Лейпциг» в гостях нанес поражение «Хоффенхайму» — 1:0.

    «Быки» набрали три очка благодаря голу Юссуфа Поульсена на 60-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — РБ Лейпциг 0:1
    Гол: 0:1 Юссуф Поульсен (60') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Касим Адамс, Райан Сесеньон (Максимилиан Байер, 90'), Кевин Фогт, Кевин Акпогума, Кристоф Баумгартнер, Себастьян Руди (Мият Гачинович, 66'), Диади Самассеку, Роберт Сков (Ила Бебу, 80'), Мунас Даббур (Исак Бельфодиль, 66'), Андрей Крамарич РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате (Александр Сёрлот, 61'), Анхелиньо, Марсель Забитцер (Тайлер Адамс, 74'), Эмиль Форсберг (Джастин Клюйверт, 46'), Норди Мукиэле (Марцель Хальстенберг, 46'), Даниэль Ольмо, Кевин Кампль, Юссуф Поульсен Предупреждения: Кевин Фогт (50'), Райан Сесеньон (56')

    «РБ Лейпциг» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги (27 очков), а «Хоффенхайм» — 13-е (12 очков).

    Другие результаты:

    «Арминия» — «Аугсбург» — 0:1
    «Кельн» — «Байер» — 0:4 0

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