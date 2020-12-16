«Вердер» — «Боруссия» Д: счет 1:2, обзор голов

В поединке 12 тура немецкой Бундеслиги дортмундскаяна выезде переиграласо счетом 2:1.

Футбол. Германия. Бундеслига Вердер — Боруссия Д 1:2 Голы: 0:1 Рафаэл Геррейру (12'), 1:1 Kevin Moehwald (28'), 1:2 Марко Ройс (79') Вердер: Иржи Павленка, Омер Топрак (Феликс Агу, 86'), Марко Фридль, Кристиан Гросс, Людвиг Аугустинсон, Kevin Moehwald (Леонардо Биттенкорт, 66'), Теодор Гебре Селасси, Jean-Manuel Mbom (Романо Шмид, 87'), Максимилиан Эггештайн, Юя Осако (Патрик Эррас, 73'), Джошуа Сарджент (Ник Вольтемаде, 66') Боруссия Д: Роман Бюрки, Матеу Морей (Лукаш Пищек, 85'), Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс (Дан-Аксель Загаду, 85'), Мануэль Аканджи, Джейдон Санчо, Марко Ройс, Jude Bellingham (Юлиан Брандт, 73'), Аксель Витсель, Джованни Рейна, Youssoufa Moukoko (Эмре Джан, 80') Предупреждения: Марко Ройс (35'), Кристиан Гросс (54'), Аксель Витсель (60')

До перерыва команды по разу отметились голами. Гостей вперед вывел Рафаэль Геррейру. Сравнял счет Кевин Мовальд. На 78 минуте победный гол забил Марко Ройс.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Унион 2:2 Голы: 0:1 Марвин Фридрих (4'), 0:2 Тайво Авонийи (77'), 1:2 Sasa Kalajdzic (85'), 2:2 Sasa Kalajdzic (90') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф (Sasa Kalajdzic, 80'), Константинос Мавропанос (Паскаль Штенцель, 53'), Ватару Эндо, Гонсало Кастро, Силла Вамангитука, Филипп Фёрстер (Филипп Клемент, 80'), Borna Sosa (Tanguy Coulibaly, 46'), Николас Гонсалес, Mateo Klimowicz (Даниэль Дидави, 46') Унион: Андреас Люте, Марвин Фридрих, Нико Гисельман, Робин Кнохе, Гриша Прёмель, Кристофер Ленц, Шеральдо Бекер (Мариус Бюльтер, 61'), Кристофер Триммель, Себастьян Грисбек (Akaki Gogia, 87'), Седрик Тойхерт (Юлиан Рюэрсон, 68'), Тайво Авонийи Предупреждения: Константинос Мавропанос (3'), Mateo Klimowicz (31'), Гриша Прёмель (35'), Себастьян Грисбек (55'), Николас Гонсалес (56'), Akaki Gogia (90')

В параллельных матчах «Штутгарт» и «Унион» расписали результативную ничью, а «Герта» и «Майнц» остались без голов.

Футбол. Германия. Бундеслига Герта — Майнц 0:0 Герта: Александер Шволов, Дедрик Боята, Марвин Платтенхардт (Максимилиан Миттельштедт, 62'), Джордан Торунарига, Дейорайсо Зефёйк (Петер Пекарик, 72'), Никлас Штарк, Маттео Гюэндузи, Лука Тусар (Matthew Leckie, 72'), Кшиштоф Пёнтек (Джессик Нганкам, 81'), Матеус Кунья, Явайро Дилросун (Доди Лукебакио, 62') Майнц: Робин Центнер, Йерри Юсте Ст., Мусса Ньякат, Александер Хак, Аарон Кариколь (Жонатан Буркардт, 81'), Пьер Кунде Малонг, Кевин Штёгер (Данни Латца, 77'), Эдмилсон Фернандеш, Леандро Баррейро Мартинс, Робин Куайсон, Карим Онисиво (Jean-Philippe Mateta, 81') Предупреждения: Кевин Штёгер (28'), Кшиштоф Пёнтек (33'), Матеус Кунья (49'), Джордан Торунарига (66')

Турнирная таблица: «Боруссия» Д — 4 место 22 очка, «Вердер» — 13 место, 11 очков, «Штутгарт» — 7 место 18 очков, «Унион» — 6 место 18 очков, «Герта» — 10 место 13 очков, «Майнц» — 17 место 6 очков. 0