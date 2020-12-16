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    IFAB продлил действие правила пяти замен до конца 2021 года

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    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие временной поправки к правилам, которая разрешает команде делать пять замен в одном матче, сообщается на сайте организации.

    Пять замен продлили до 2022 года
    Пять замен продлили до 2022 года

    Действие поправки о пяти заменах во внутренних турнирах из-за влияния на футбол пандемии коронавируса продлено до 31 декабря 2021 года, в международных — до 31 июля 2022 года. Данная поправка вновь будет рассмотрена в 2021 году.

    Также IFAB принял решение о начале тестирования дополнительной замены в связи с подозрением на сотрясение мозга у футболистов. Испытания начнутся в январе будущего года.

    Разъяснение по правилу фиксации игры рукой в футболе будет рассмотрено на ежегодном общем собрании IFAB. Было решено, что не каждое касание мяча рукой является нарушением.

    При определении «неестественного увеличения» (площади тела за счет рук) арбитры должны судить по тому, где находилась рука по отношению к движению игрока в конкретный момент.

    Напомним, что IFAB в мае одобрил предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса. 0

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