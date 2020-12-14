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    Олссон: Матчи с «Динамо» из Загреба наверняка будут непростыми

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    Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

    Кристоффер Олссон
    Кристоффер Олссон

    Соперником «Краснодара» стало хорватское «Динамо» из Загреба.

    «Матчи с "Динамо" из Загреба наверняка будут непростыми. В плей-офф Лиги Европы на легких соперников рассчитывать не приходится.

    Пока я мало что знаю о нашем будущем сопернике, в курсе только, что это лидер чемпионата Хорватии.

    Матчей жду с нетерпением. Считаю, что мы можем пройти в следующий круг, но важно подойти к играм с "Динамо" в лучшей форме», — приводит слова Олссона« ТАСС.

    Добавим, что первый матч запланирован на 18 февраля 2021 года и пройдет в Загребе, ответная встреча состоится в Краснодаре 25 февраля. 0

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