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    АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Лидс», манчестерское дерби, «Челси» в Ливерпуле

    Обзор матчей 12-го тура чемпионата Англии по футболу

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    С 11 по 13 декабря в Английской Премьер-лиге проходят матчи 12-го тура

    «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» 1:2

    В матче 12-го тура чемпионата Англии «Лидс» потерпел домашнее поражение от «Вест Хэма» со счетом 1:2.

    «Белые» открыли счет на 6-й минуте — польский хавбек Матеуш Клих реализовал пенальти, но «молотобойцы» отыгрались еще до конца первого тайма, благодаря голу Томаша Соучека.

    После перерыва Ангело Огбонна забил победный мяч.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Вест Хэм 1:2
    Голы: 1:0 Матеуш Клих (пенальти) (6'), 1:1 Томаш Соучек (25'), 1:2 Анджело Огбонна (80') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски (Джейми Шаклтон, 46'), Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Родриго, Джек Харрисон (Элдер Кошта, 46'), Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд (Tyler Roberts, 74') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Владимир Цоуфаль, Анджело Огбонна, Said Benrahma (Марк Ноубл, 84'), Пабло Форнальс (Роберт Снодграсс, 90'), Джаррод Боуэн (Ben Johnson, 85'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Sebastien Haller Предупреждения: Лукаш Фабиански (3'), Эгзиян Алиоски (33'), Марк Ноубл (90')

    «Вест Хэм» после этой победы поднялся на пятое место в таблице АПЛ, которая дает право команде в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

    «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»

    12 декабря, 15:30 мск

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»

    12 декабря, 18:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

    12 декабря, 20:30 мск

    «Эвертон» — «Челси»

    12 декабря, 23:00 мск

    «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»

    13 декабря, 15:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»

    13 декабря, 17:15 мск

    «Фулхэм» — «Ливерпуль»

    13 декабря, 19:30 мск

    «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

    13 декабря, 22:15 мск

    «Арсенал» — «Бёрнли»

    13 декабря, 22:15 мск

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