Обляков затруднился назвать причину провала ЦСКА в еврокубках

Полузащитник ЦСКАпрокомментировал поражение от загребского «Динамо» (1:3) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

«Выходим на каждую игру побеждать. Но сейчас такая серия, где-то не получается, надо прервать ее в следующем матче. Я не знаю, в чем причина.

Надо было забить гол, у нас было много моментов. Где-то вратари вытаскивали, нам не хватало гола, особенно в домашних матчах. Мы старались, но Лига Европы для нас сложилась неудачно в целом.

В чем причина такого выступления российских клубов в еврокубках? Не знаю, что вам ответить. Такой результат, это футбол. Значит, заслужили то, где мы есть — все команды, в том числе и мы», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА установил новый антирекорд в Лиге Европы для российских клубов. 0