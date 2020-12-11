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    Гончаренко назвал причину провала ЦСКА в Лиге Европы

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (1:3) в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    ЦСКА финишировал на последнем месте в группе, не одержав в шести матчах ни одной победы.

    «Наверное, рано подводить итоги выступления в Европе. Необходимо остыть. Конечно, когда ты не побеждаешь за всю кампанию, это не то, что мы планировали и чего ожидали.

    Такой результат — это следствие тяжелого графика. Мы выглядели пустовато после матча на выходных. После 0:2 мы раскрепостились, появилось больше движения, были подходы к воротам соперника. Во втором тайме мы сыграли лучше.

    Перед игрой говорил ребятам, что мы должны быть профессионалами. На кону были рейтинговые очки, очки в копилку клуба. Ребята настраивались на победу. Первые 20 минут мы проспали, а потом не удалось наверстать упущенное.

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    • Не отделяю себя от команды. Однако мы в таком графике никогда не играли. Мы как вышли с карантинной паузы, так у нас были только игры. Не было правильной подготовки. Это не оправдание, а констатация факта.

    Основную нагрузку в составе несут игроки, которые выступали в команде в прошлом сезоне. Мы адаптируем Гайча, Фукс пока нам не может помочь. Поддержку я чувствую, необходимо хорошо сыграть оставшиеся два матча чемпионата России», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ». 0

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