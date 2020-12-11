ЦСКА установил новый антирекорд в Лиге Европы для российских клубов

стал первым российским клубом в Лиге Европы, который не сумел одержать ни одной победы в рамках группового этапа.

ЦСКА не одержал ни одной победы в шести турах группового этапа ЛЕ globallookpress.com $25 Бонус + ТВ-трансляции Играть!

В заключительном туре ЦСКА потерпел гостевое поражение от загребского «Динамо» со счетом 1:3.

В шести матчах «армейцы» набрали всего лишь три очка. ЦСКА третий год подряд занял последнее место в группе и в седьмой раз из восьми последних сезонов

ЦСКА отныне принадлежит новый антирекорд среди российских клубов по количеству набранных очков на групповой стадии Лиги Европы. Ранее он принадлежал «Спартаку», который в сезоне-2018/2019 набрал пять очков.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал основную причину неудачного выступления команды в Лиге Европы. 0