ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричЖизнь или смерть. Зидан вновь не подвел в решающий момент
  • 09:13
    • СМИ: ЦСКА может уволить Гончаренко в ближайшее время
  • 08:47
    • ЦСКА не будет удерживать Влашича, заявил Гончаренко
  • 08:31
    • Стали известны возможные соперники «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 08:11
    • Гончаренко назвал причину провала ЦСКА в Лиге Европы
  • 00:55
    • ЦСКА вылетел из Лиги Европы без побед, «Фейеноорд» не попал в плей-офф
    Все новости спорта

    ЦСКА установил новый антирекорд в Лиге Европы для российских клубов

    Футбол ЦСКА Спартак Лига Европы Футбол России Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    ЦСКА стал первым российским клубом в Лиге Европы, который не сумел одержать ни одной победы в рамках группового этапа.

    ЦСКА не одержал ни одной победы в шести турах группового этапа ЛЕ
    ЦСКА не одержал ни одной победы в шести турах группового этапа ЛЕ

    В заключительном туре ЦСКА потерпел гостевое поражение от загребского «Динамо» со счетом 1:3.

    В шести матчах «армейцы» набрали всего лишь три очка. ЦСКА третий год подряд занял последнее место в группе и в седьмой раз из восьми последних сезонов

    ЦСКА отныне принадлежит новый антирекорд среди российских клубов по количеству набранных очков на групповой стадии Лиги Европы. Ранее он принадлежал «Спартаку», который в сезоне-2018/2019 набрал пять очков.

  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
  • СМИ — о поражении ЦСКА в Загребе
  • Сегодня

    • Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал основную причину неудачного выступления команды в Лиге Европы. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Вест Хэм» с новичком АПЛ?
  • «Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Химки» продолжат свой путь наверх?
  • «Химки» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Стартовый поединок 14 тура Лиги 1 будет «верховым»?
  • «Сент-Этьен» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьБонус до €100 после регистрации Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Химки — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сассуоло — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры