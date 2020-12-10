Ханданович: «Интер» не готов к Лиге чемпионов

Самир Ханданович
globallookpress.com
«Интер» занял последнее место в группе, не сумев попасть даже в Лигу Европы.
«У нас была сбалансированная группа. "Интер" упустил свое в этом матче, а также в Киеве. Мы могли добиться большего.
Но сейчас уже нет смысла плакать. Теперь нам нужно сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии.
"Интер" еще не готов к Лиге чемпионов. Результаты говорят сами за себя. Мы выиграли только один матч из шести. Этого недостаточно. Мы не заслужили выйти в следующий раунд.
Понимаем, что после вылета из турнира у нас неприятный привкус во рту, но мы не должны плакать по этому поводу», — приводит слова Хандановича Sky Sport Italia. 0