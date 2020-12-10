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    Ханданович: «Интер» не готов к Лиге чемпионов

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    Голкипер «Интера» Самир Ханданович после матча с «Шахтером» (0:0) заявил, что миланский клуб не заслуживал выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

    Самир Ханданович
    Самир Ханданович

    «Интер» занял последнее место в группе, не сумев попасть даже в Лигу Европы.

    «У нас была сбалансированная группа. "Интер" упустил свое в этом матче, а также в Киеве. Мы могли добиться большего.

    Но сейчас уже нет смысла плакать. Теперь нам нужно сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии.

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    • "Интер" еще не готов к Лиге чемпионов. Результаты говорят сами за себя. Мы выиграли только один матч из шести. Этого недостаточно. Мы не заслужили выйти в следующий раунд.

    Понимаем, что после вылета из турнира у нас неприятный привкус во рту, но мы не должны плакать по этому поводу», — приводит слова Хандановича Sky Sport Italia. 0

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