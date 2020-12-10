Конте нахамил журналистке после матча с «Шахтером»

Главный тренер «Интера»в грубой форме ответил на один из вопросов итальянской журналистки после матча с «Шахтером» (0:0).

Ничья в домашней игре с «Шахтером» не позволила «Интеру» выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Миланский клуб занял последнее место в группе.

Журналистка Анна Бильо, состоящая в браке с директором «ПСЖ» Леонардо, поинтересовалась у Конте, почему «Интер» дважды сыграл с «Шахтером» вничью 0:0, хотя еще летом побеждал эту команду 5:0 в полуфинале Лиги Европы.

«Они изменили свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому изменились. Подумай, прежде чем вопросы задавать», — приводит слова Конте Football Italia.

Конте также ответил на вопрос известного итальянского тренера Фабио Капелло, который пытался понять, есть ли у «Интера» план Б, когда что-то не получается.

«План Б есть, но я не буду говорить об этом. Иначе будет полная катастрофа. Тогда и этот план нейтрализуют», — добавил Конте.

«Интер» последний раз играл в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2011/2012. 0