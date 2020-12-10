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    Конте нахамил журналистке после матча с «Шахтером»

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    Главный тренер «Интера» Антонио Конте в грубой форме ответил на один из вопросов итальянской журналистки после матча с «Шахтером» (0:0).

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    Ничья в домашней игре с «Шахтером» не позволила «Интеру» выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Миланский клуб занял последнее место в группе.

    Журналистка Анна Бильо, состоящая в браке с директором «ПСЖ» Леонардо, поинтересовалась у Конте, почему «Интер» дважды сыграл с «Шахтером» вничью 0:0, хотя еще летом побеждал эту команду 5:0 в полуфинале Лиги Европы.

    «Они изменили свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому изменились. Подумай, прежде чем вопросы задавать», — приводит слова Конте Football Italia.

    Конте также ответил на вопрос известного итальянского тренера Фабио Капелло, который пытался понять, есть ли у «Интера» план Б, когда что-то не получается.

    «План Б есть, но я не буду говорить об этом. Иначе будет полная катастрофа. Тогда и этот план нейтрализуют», — добавил Конте.

    «Интер» последний раз играл в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2011/2012. 0

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