Васин, Ахметов и Шкурин выйдут в старте против «Динамо» Загреб

«Динамо» Загреб: Ливакович, Леовац, Гвардиол, Мохарамми, Теофиль-Катрен, Якич, Адеми, Кастрати, Майер, Оршич, Гавранович.
Запасные: Йосипович, Иванушец, Толич, Чуже, Бертон, Стоянович, Франич, Батурина, Перич, Атьемвен.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Марадишвили, Бистрович, Обляков, Сигурдссон, Ахметов, Зайнутдинов, Шкурин.
Запасные: Тороп, Чалов, Гайч, Карпов, Тикнизян.
Матч ничего не решает. ЦСКА вылетает из еврокубков, а «Динамо» отправляется в плей-офф Лиги Европы независимо от исхода встречи.
Наша редакция предлагает прогноз на данный поединок. Напомним, что игра начнется в 23:00 мск. 0