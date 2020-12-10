ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричЖизнь или смерть. Зидан вновь не подвел в решающий момент
  • 21:57
    • Васин, Ахметов и Шкурин выйдут в старте против «Динамо» Загреб
  • 18:00
    • Молодежная сборная России узнала соперников по Евро-2021
  • 19:53
    • Минфин США ввел санкции против «Ахмата»
  • 19:36
    • ЦСКА одержал выездную победу над «Авангардом»
  • 19:35
    • В файлах FIFA 21 нашли уведомление о недоступности Ultimate Team по требованию властей
    Все новости спорта

    Васин, Ахметов и Шкурин выйдут в старте против «Динамо» Загреб

    Футбол Лига Европы Футбол России ЦСКА Динамо Загреб Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и ЦСКА на матч 6 тура групповой стадии Лиги Европы.

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    «Динамо» Загреб: Ливакович, Леовац, Гвардиол, Мохарамми, Теофиль-Катрен, Якич, Адеми, Кастрати, Майер, Оршич, Гавранович.

    Запасные: Йосипович, Иванушец, Толич, Чуже, Бертон, Стоянович, Франич, Батурина, Перич, Атьемвен.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Марадишвили, Бистрович, Обляков, Сигурдссон, Ахметов, Зайнутдинов, Шкурин.

    Запасные: Тороп, Чалов, Гайч, Карпов, Тикнизян.

    Матч ничего не решает. ЦСКА вылетает из еврокубков, а «Динамо» отправляется в плей-офф Лиги Европы независимо от исхода встречи.

    Наша редакция предлагает прогноз на данный поединок. Напомним, что игра начнется в 23:00 мск. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли ЦСКА «хлопнуть дверью» в Загребе?
  • «Динамо» Загреб — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Баски» дадут бой в Неаполе?
  • «Наполи» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Заря» взять реванш у «Браги»?
  • «Брага» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 5.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьУдвоение депозита до $100 Играть€100 для победителей ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.42
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.65
  • Прогноз на матч Брага — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Химки — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры