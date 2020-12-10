«Динамо» Загреб — ЦСКА. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

В рамках 6-го тура Лиги Европы загребское «Динамо» дома примет московский ЦСКА . Команды встретятся 10 декабря на арене «Максимир». Начало матча в 23:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — ЦСКА.

«Динамо» Загреб

«Динамо» в первых тура группового этапа Лиги Европы разошлось миром сначала с «Фейеноордом» (0:0) дома, а потом с ЦСКА на выезде (также 0:0).

Оба матча с австрийским «Вольфсбергом» хорватский клуб выиграл, обыграв «волков» со счетом 1:0 дома и разгромив их со счетом 3:0 на выезде.

В пятом туре «Динамо» в гостях победило «Фейенорд» (2:0), а в последнем матче чемпионата Хорватии разгромило на выезде «Славен» со счетом 5:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

После 12 матчей команда Зорана Мамича идет на 2-м месте, с 29 очками, всего на балл отставая от сыгравшего на 2 матча больше «Осиека».

Разница мячей 34-12, одиннадцать голов забил Марио Гавранович, еще шесть -Мислав Оршич.

ЦСКА

В стартовом матче Лиги Европы ЦСКА на выезде поделил очки с «Вольфсбергом» (1:1), забив быстрый гол, но пропустив еще до перерыва.

Встреча 2-го тура с загребским «Динамо» на «ВЭБ Арене» закончилась без забитых мячей, выездной матч с «Фейенордом» в 3-м туре Лиги Европы армейцы проиграли 1:3.

Ответный матч с голландским клубом в Москве завершился без голов, а в 5-м туре Лиги Европы ЦСКА уступил австрийскому «Вольфсбергу» дома — 0:1.

В последнем матче ЦСКА на своем поле поделил очки с «Химками» (2:2) и после 17 туров РПЛ с 33 очками идет третьим, на 2 балла отставая от лидеров.

Календарь и таблица Лиги Европы

Разница мячей 30-14, семь голов забил Никола Влашич, еще 6 у Константина Кучаева.

Прогноз и ставки

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.97, на ничью — 3.75, а на победу ЦСКА — 3.65.

У команд нет турнирной мотивации: «Динамо» гарантировало себе первое место в группе К с 13 очками, ЦСКА с 3 очками уже не выйдет из группы и может лишь уйти с последнего места, если «Фейенорд» (5) проиграет свой матч.

Загребский клуб постарается не ударить в грязь лицом перед своими зрителями, в то время как ЦСКА не может победить уже пять матчей подряд. Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет дома.

Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.75 и ТБ 2,5 за 1.87. 0