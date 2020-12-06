Конец троецарствия. «Химки» не дали ЦСКА догнать «Спартак» и «Зенит»

ЦСКА дома сыграл вничью с «Химками» (2:2) в матче 17-го тура РПЛ. В составе команды Виктора Гончаренко голы забили хавбек Никола Влашич (40-я минута) и форвард Илья Шкурин (54-я минута). У «Химок» отличились полузащитники Илья Кухарчук (47-я минута) и Резиуан Мирзов (51-я минута). Красно-синие не выигрывают на протяжении трех матчей в РПЛ.

ЦСКА оставил Чалова в запасе

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев изучает стартовые состав команд, отмечая неожиданные решения обоих тренеров.

«Виктор Гончаренко много говорил о том, что команда действует в атаке однобоко и с этим что-то нужно делать. К "Химкам" были сделаны кадровые выводы, и в старте на острие впервые с августа появился Илья Шкурин. Вернулись в состав и залечившие все свои болячки Мариу Фернандес и Алан Дзагоев.

Сам Гончаренко пропускал матч из-за перебора карточек. Тренер расположился в одном из скайбоксов "ВЭБ Арены", вооружившись средством связи, планшетом и бутылкой воды. Сигналы сверху на скамейке принимал Василий Березуцкий, а непосредственное руководство игрой от бровки осуществлял Сергей Овчинников.

Календарь и таблица РПЛ

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко выводил команду на матч в статусе лучшего тренера премьер-лиги прошлого месяца. И вполне заслуженно: за восемь встреч после его прихода подмосковный клуб набрал столько же очков, сколько и "Спартак" с "Зенитом", и всего на одно меньше, чем ЦСКА.

В воскресенье Черевченко нужно было решать проблему с форвардами: Мохамед Конате травмирован, Владимир Дядюн дисквалифицирован, Александр Долгов на все 90 минут не готов. В итоге выше всех в химкинской схеме располагался Резиуан Мирзов».

Марио выше Кучаева

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что возвращение в стартовый состав ЦСКА Марио Фернандеса не принесло армейцам ожидаемой пользы.

«Многие связывали последние неудачи армейцев с отсутствием Фернандеса и, в меньшей степени, Дзагоева. Все-таки если в центре полузащиты игроков сопоставимого класса Гончаренко хватает, то защитник — безусловно, один из самых мастеровитых футболистов команды, и полноценно заменить его некем. При всем уважении к моторному и техничному Бахтиеру Зайнутдинову.

Игра подтвердила огромное значение Фернандеса для командных взаимодействий. Марио принимал участие в большинстве атак, бороздил всю бровку и нередко в позиционном нападении оказывался выше правого полузащитника Константина Кучаева.

Проблема в том, что русский бразилец не набрал кондиций, поэтому эффективность его действий пока не очень высока. Получилось, что до перерыва хозяева регулярно сваливались на правый край, но ничего путного извлечь из этого не могли. А во втором тайме Марио с непривычки выдохся и на игру команды влиял мало».

Шкурин себя не проявил, но Влашич забил

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует полное преимущество армейцев в первом тайме, но сетует на неудачную игру форварда ЦСКА.

«В первом тайме, играя со Шкуриным в атаке, ЦСКА создал большое количество моментов. Красно-синие в 16 раз превзошли команду Игоря Черевченко по ударам — 16:1 (в створ — 7:0). "Армейцы" за счёт смены позиций атакующих игроков и быстрых комбинаций прижали соперника к штрафной — "Химки" просто не успевали за скоростями участника Лиги Европы.

В результате незадолго до перерыва Никола Влашич забил после аута и умной передачи от Константина Кучаева. До этого Влашичу здорово не везло с первых минут, когда у него возникли проблемы с бутсами. Хорват даже вынужден был покинуть поле, чтобы сменить пару.

Между тем, сам Шкурин был у чужих ворот не эффективнее Чалова с Гайчем. За первый тайм он совершил всего девять касаний мяча. Имел убойный момент после кросса Георгия Щенникова — уму непостижимо, как не попал по мячу! Кроме этого запомнился лишь эпизод, когда Шкурин упал в штрафной "Химок" в борьбе с Дмитрием Тихим. Неоднозначная ситуация (защитник придерживал форварда руками), однако судьи посчитали, что это не пенальти».

Начало второго тайма перевернуло игру

Автор Sport24 Григорий Каленов удивляется тому, как изменился ход матча с началом второго тайма благодаря удачным действиям химчан в атаке.

«Судя по словам Шкурина в перерыве, ЦСКА заканчивал тайм с неудовлетворительным чувством. На это были все причины — армейцы наиграли на серьезный разгром, но вместо этого уходили отдыхать с минимальным голевым преимуществом. Ситуация для современных армейцев буквально типичная.

Кошмарная реализация москвичей сказалась сразу после возобновления. Стоявшие почти весь тайм "Химки" очнулись и перевернули матч за пять минут:

Кухарчук продавил Щенникова, поставившего корпус в своей штрафной, и в касание прошил Акинфеева. Игрок "Химок" толкал оппонента в спину, но судья Левников посчитал такой эпизод контактом недостаточной жесткости, чтобы отменять взятие ворот.

Через пять минут после первого гола "Химки" вышли вперед. Тот же Кухарчук поймал передачу на правом фланге и сделал идеальную голевую на Мирзова. Арендованный у "Спартака" полузащитник пробил в дальний и показал трибунам всем понятный жест.

Вторую игру подряд недовольство из-за игры ЦСКА выражали вслух собственные болельщики. Команда Гончаренко, который наблюдал за матчем из ложи по причине дисквалификации, была близка к катастрофе (третье поражение подряд), но ее выручил получивший долгожданный шанс нападающий Шкурин — дождался тонкой передачи от Эджуке (проводил один из лучших матчей за красно-синих) и забил второй мяч в этом сезоне».

Сергей Овчинников Старший тренер ЦСКА По матчу, думаю, первый тайм был неплохой, забили гол, не позволили сопернику ничего сделать. Во втором потеряли концентрацию, пропустили два мяча, потеряли много сил, чтобы сравнять счет. В конце игра шла атака на атаку. Решение о заменах принимает главный тренер. Замены произошли. На мой взгляд, Эджуке неплохо выглядел, обострял. Согласен с оценкой, что он и Дзагоев были одними из лучших. Но повторюсь — замены производит главный тренер. В целом, мы не переходили в игру в два форварда — Чалов играл справа. Вариативность может быть разной — зависит от того, как складывается игра. Сегодня приняли такое решение. Где-то оно себя не оправдало. По идее, игроки, которые выходят в замену, должны давать результат. Игроки, которые выходят на замену, должны быть более активными. По Бахтияру ничего не могу сказать, он играл активно. Чалов тоже старался, но не все получалось. Что-то ищем, но пока как минимум игроки, которые выходят на замену, не особо усиливают нашу игру.

Эджуке и Дзагоев — лучшие у ЦСКА

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин хвалит новичка и ветерана армейцев, которые удачно себя проявили в матче с «Химками».

«Когда ЦСКА сравнял счет, то попытался вновь навалиться на ворота Лантратова, как делал до перерыва. Но "Химки" уже отвечали острыми контратаками. И некоторые выпады подмосковной команды смотрелись опаснее, чем армейские удары. Гончаренко вновь плохо сработал с заменами. Эджуке стал заложником стереотипного мнения о своей игре. Считается, что нигериец не видит партнеров. Но именно он придумал тонкий голевой пас на Шкурина. Получается, что на 2 бессмысленных забега Эджуке выдумывает 1 хорошую передачу. Без него ЦСКА снова свалился на стандартные удары с линии штрафной.

Всего за матч ЦСКА нанес 31 удар (11 в створ). Получается, что во втором тайме армейцы били даже чаще, чем до перерыва. Но острых ситуаций у ворот Лантратова стало значительно меньше. Это связано, в первую очередь, с плотной игрой защитников "Химок" против Влашича (почему в первом тайме так не играли?), во-вторых, с отсутствием креативных действий. Не было на поле в тот момент ни Эджуке, ни Дзагоева.

Дзагоев, кстати, попал в стартовый состав и провел на поле 56 минут. Под удар Алан не сделал ни одной передачи. Но своими действиями в центре поля он хорошо разгонял армейские атаки. Точность его передач достигла отметки в 92%. Это второй результат в команде. А знаете, кто первый? Правильно — Эджуке. Все 33 его передачи дошли до партнеров».

Игорь Черевченко Главный тренер «Химок» Что сказал команде в перерыве? Ничего не говорил, направили в нужное русло. Первый тайм очень слабо сыграли, бывают такие игры, где надо терпеть, выжимать из себя всё. Забили два гола во втором тайме, жалко, что пропустили. Появление Долгова? Сначала Кухарчук вышел нападающим, пришлось поставить на эту позицию, потом выпустили еще одного форварда. Доволен тактическими построениями. В любой игре есть ошибки, поговорим сегодня с ребятами, сделаем выводы. Еще два матча и шесть очков? Игра покажет, кто лучше готов

Чалов снова себя не проявил

Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов критикует игру нападающего ЦСКА, потерявшего место встартовом составе.

«Вышедший на последние полчаса Федор Чалов должен был доказать, что он тут все еще главный нападающий и надежда всей страны. Однако ни один эпизод 22-летний футболист не довел до голевого действия. Более того, Чалов ни разу не увеличил потенциал атаки, когда получал мяч. Федор либо обрубал момент целиком (неоправданная подача с фланга или неудачный и немного медленный пас на Зайнутдинова в концовке), либо оставлял уровень опасности на том же уровне (дальние удары из-за пределов штрафной).

Да, можно сказать, Чалову пришлось играть скорее на фланге, а не на позиции центра. Однако Федор просто получил едва ли не полную свободу перемещения. Правый фланг и центральная зона были целиком и полностью в его распоряжении. Более того, подобный трюк футболист много раз проворачивал и когда выходил в стартовом составе на позиции центрфорварда — смещался вправо или уходил чуть глубже относительно чужих ворот.

Фактически мастер-класс Чалову провели "Химки", в частности Илья Кухарчук. 30-летний нападающий впервые в сезоне получил возможность сыграть роль близкую к центрфорварду и справился блестяще. Удачный поиск свободных зон, умение чувствовать момент и партнера, занимаясь усложнением и обострением атаки даже в чужой штрафной.

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Да, ЦСКА давал "Химкам" больше свободы, но Кухарчук выжал из 80 проведенных на поле минут гол с голевой передачей и добавил к этому несколько шикарных пасов под удар. Чалов же с виноватым взглядом оглядывался по сторонам после каждого неудачного эпизода с его участием. Где-то пьет чай довольный Станислав Черчесов?».

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