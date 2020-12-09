Матч ПСЖ — «Истанбул» перенесён на 9 декабря

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионовбыл перенесён из-за расистского скандала.

Матч будет возобновлен 9 декабря, в 20:55 мск, сообщает журналист Мохамед Бухафси.

Инцидент произошёл из-за того, что резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным парнем».

Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула»Демба Ба, вступившим в перепалку с арбитрами, после чего игроки турецкого клуба в знак протеста покинули поле.

Предполагалось, что встреча возобновится в 00:00 мск. Но в итоге турецкие футболисты так и не появились на поле.

Турецкий клуб требовал, чтобы провинившегося арбитра исключили из судейской бригады.

ПСЖ уже обеспечил себе выход в плей-офф благодаря поражению «Манчестер Юнайтед» от «Лейпцига (2:3), "Истанбул" досрочно занял последнее место в группе.

В случае победы парижане займут в группе первое место, при ничьей или поражении останутся вторыми. 0