ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян ДриуссиКрасиво уйти не получилось. «Зенит» снова проиграл в Лиге чемпионов
  • 01:09
    • «Лейпциг» победил «Манчестер Юнайтед» и оформил выход в плей-офф
  • 00:56
    • «Ювентус» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 00:55
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Челси»
  • 23:38
    • Матч ПСЖ — «Истанбул Башакшехир» прерван, гости покинули поле из-за скандала
  • 22:45
    • «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в Петербурге
    Все новости спорта

    Матч ПСЖ — «Истанбул» перенесён на 9 декабря

    Футбол Лига чемпионов ПСЖ Футбол Франции Истанбул Башакшехир Скандалы Между тем Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» был перенесён из-за расистского скандала.

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Матч будет возобновлен 9 декабря, в 20:55 мск, сообщает журналист Мохамед Бухафси.

    Инцидент произошёл из-за того, что резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным парнем».

    Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула»Демба Ба, вступившим в перепалку с арбитрами, после чего игроки турецкого клуба в знак протеста покинули поле.

    Предполагалось, что встреча возобновится в 00:00 мск. Но в итоге турецкие футболисты так и не появились на поле.

    Турецкий клуб требовал, чтобы провинившегося арбитра исключили из судейской бригады.

    ПСЖ уже обеспечил себе выход в плей-офф благодаря поражению «Манчестер Юнайтед» от «Лейпцига (2:3), "Истанбул" досрочно занял последнее место в группе.

    В случае победы парижане займут в группе первое место, при ничьей или поражении останутся вторыми. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Избежит ли «Локомотив» разгрома в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Будет ли открытой игра на «Джузеппе Меацца»?
  • «Интер» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Реал» и «Боруссия» проведут «низовой» матч?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бавария — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аякс — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры