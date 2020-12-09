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    Кирьяков: Вряд ли у «Локомотива» есть шансы на победу в Мюнхене

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    Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив».

    Сергей Кирьяков
    Сергей Кирьяков

    «Вряд ли у "Локомотива" есть шансы на победу в Мюнхене. Играть "железнодорожники" будут в гостях, и какой бы состав не выставила "Бавария", она всё равно будет в порядке. Эта команда всегда серьезно играет любые матчи.

    Ну и даже если выйдут резервисты, они сделают всё, чтобы доказать свой уровень и воспользоваться шансом. Так что даже вторым составом "Бавария" будет сильнее. Все свои шансы "Локо" упустил в проигранном матче с "Зальцбургом". Тут все расклады ясны», — цитируют экс-футболиста «Известия».

    Матч «Бавария» — «Локомотив» пройде 9 декабря в Мюнхене, начало — в 23:00 по мск. 0

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