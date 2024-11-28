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    «Динамо» прошло «Локомотив» в Кубке России по пенальти

    «Локомотив» — «Динамо»: счет матча 0:1 (пен 3:4 ), обзор голов

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    Завершился ответный четвертьфинал Кубка России Пути РПЛ между московскими «Локомотивом» и «Динамо».

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Основное время завершилось победой бело-голубых со счетом 1:0. Гол на 89-й минуте забил Константин Тюкавин.

    В серии пенальти точнее оказались игроки «Динамо», реализовавшие 4 попытки из 6, тогда как «Локомотив» только три из шести.

    Решающий удар нанес Эли Даса.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Локомотив — Динамо 0:2
    Голы: 0:1 Константин Тюкавин (89'), : Алексей Батраков (пенальти) (1'), : Вячеслав Грулёв (пенальти) (1'), : Дмитрий Воробьёв (пенальти) (3'), : Arthur Gomes (пенальти) (3'), : Муми Нгамал (пенальти) (4'), : Евгений Морозов (пенальти) (5'), : Элазар Даса (пенальти) (6') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Евгений Морозов, Илья Самошников, Артём Тимофеев, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Алексей Батраков, Наир Тикнизян, Тимур Сулейманов Динамо: Андрей Лунёв, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Николас Маричал, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамал, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин Предупреждения: Муми Нгамал (10'), Роберто Фернандес (42'), Евгений Морозов (44'), Ньямси Жерзино (63'), Дмитрий Воробьёв (87')

    Первая игра завершилась в пользу «Локомотива» со счетом 2:1.

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