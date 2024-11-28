«Челси» переиграл «Хайденхайм» , «Панатинаикос» справился с ХИКом

Подошел к концу ряд матчей четвертого тура общего этапа Лиги конференций.

В одной из игр греческий «Панатинаикос» в родных стенах победил финский ХИК со счетом 1:0. В свои ворота в этой игре забил Йоона Тойвио.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Панатинаикос — ХИК 1:0 Гол: 1:0 Йоона Тойвио (автогол) (33') Панатинаикос: Юрий Лодыгин, Георгиос Ваяннидис, Барт Схенкевелд, Сверрир Ингасон, Филип Младенович, Виллиан Арау, Неманья Максимович (Адам Черин, 69'), Факундо Пельистри (Даниэль Мансини, 81'), Анастасиос Бакасетас (Аззедин Унаи, 82'), Александр Еремеевн (Фотис Иоаннидис, 85'), Filip Đuricic (Тете, 69') ХИК: Теймен Нейхейс, Ной Паллас (Хассан Банде, 68'), Йоона Тойвио (Бруклин Лайонс-Фостер, 68'), Гиоргос Анцулас, Лиам Мёллер (Pyry Mentu, 75'), Гиоргос Канеллопулос, Ли Ирвин, Сантери Хостикка (Кай Мерилуото, 85'), Ozan Kokcu (Лукас Лингман, 68'), Miska Ylitolva, Daniel O'Shaughnessy Предупреждения: Ли Ирвин (85'), Фотис Иоаннидис (89'), Гиоргос Анцулас (90 + 4')

У «Панатинаикоса» теперь 4 очка и 24-е место. В активе ХИКа осталось 3 балла и 30-я строчка.

В параллельном матче швейцарский «Санкт-Галлен» и сербская «Бачка-Топола» сыграли вничью 2:2. На голы Мустафы Сиссе и Корсина Конецки гости ответили дублем Милоша Пантовича.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Санкт-Галлен — ТСЦ 2:2 Голы: 1:0 Мустафа Сиссе (31'), 1:1 Милош Пантович (40'), 1:2 Милош Пантович (53'), 2:2 Корсин Коницке (65') Санкт-Галлен: Лоуренс Ати-Зиги, Гюго Вандермерш, Абдулайе Диаби, Альберт Вальчи, Чима Окороджи, Лукас Гёртлер, Михайло Стеванович, Корсин Коницке (Виктор Руис, 90'), Бастьен Тома (Кевин Чобот, 74'), Мустафа Сиссе (Шадрак Аколо, 70'), Christian Witzig (Феликс Мамбимби, 70') ТСЦ: Велько Илич, Неманья Петрович, Матея Джёрджевич, Михайло Баняц (Иван Милосавлевич, 66'), Петар Станич (Марко Лазетич, 85'), Алекса Пейич, Ифет Джаковац, Александр Чиркович (Бенце Шош, 89'), Милош Пантович, Dusan Stevanovic, Stefan Jovanovic Предупреждения: Неманья Петрович (17'), Гюго Вандермерш (52'), Лукас Гёртлер (56'), Велько Илич (65'), Марко Лазетич (90 + 6')

После этой игры в активе «Бачки-Тополы» 4 очка и 22-е место, «Санкт-Галлен» (4) — 25-й.

В еще одном матче бельгийский «Серкль Брюгге» победил шотландский «Хартс» с результатом 2:0. Забитыми мячами отметились Миламин Ефекеле и Гэри Магни.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Серкль Брюгге — Хартс 2:0 Голы: 1:0 Маламин Эфекель (40'), 2:0 Гари Манье (90') Серкль Брюгге: Максим Делань, Ибраим Диаките, Сенна Мьянге, Гари Манье, Тибо Сомерс, Христиан Равич (Эдгарас Уткус, 61'), Нильс де Уайлд (Ханнес Ван дер Брюгген, 72'), Абу Франсис, Фелипе Аугусто (Lawrence Agyekum, 72'), Маламин Эфекель (Алан Минда, 61'), Парис Бруннер (Казим Олаигбе, 85') Хартс: Крэйг Гордон, Джеймс Пенрис, Кай Роулес, Фрэнки Кент, Адам Форрестер (Дэниел Ойогоке, 60'), Малачи Боатенг (Барри Маккей, 75'), Кэмерон Девлин, Лоуренс Шанклэнд, Ян Дханда (Блер Шпитталь, 60'), Кеннет Варгас (Джеймс Уилсон, 75'), Алан Форрест (Лиам Бойс, 87') Предупреждения: Адам Форрестер (33'), Парис Бруннер (44'), Фрэнки Кент (71')

Победа позволила «Серкль Брюгге» набрать 7 очков и подняться на 7-е место. У «Хартса» осталось 6 очков и 18-я строчка.

Также лондонский «Челси» на выезде победил немецкий «Хайденхайм» со счетом 2:0. Голами отметились Кристофер Нкунку и Михаил Мудрик.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Хайденхайм — Челси 0:2 Голы: 0:1 Кристофер Нкунку (51'), 0:2 Михаил Мудрик (86') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Омар Траоре (Адриан Бек, 68'), Патрик Майнка, Тим Зирслебен, Леннард Малоуни (Максимилиан Бройниг, 68'), Норман Тойеркауф, Никлас Дорш (Ян Шёппнер, 56'), Пауль Ваннер, Матиас Хонсак (Сэрлорд Конте, 57'), Миккель Кауфманн (Бенедикт Гимбер, 77'), Leo Scienza Челси: Филип Йоргенсен, Бенуа Бадьяшиль, Олуватосин Адарабиойо, Аксель Дисаси, Кристофер Нкунку (Карни Чуквуэмека, 76'), Кирман Дьюсбери-Холл (Sam Rak-Sakyi, 90'), Чезаре Казадей, Ренато Вейга, Марк Гиу (Жоау Фелиш, 62'), Михаил Мудрик, Джейдон Санчо (Тирик Джордж, 90') Предупреждения: Бенуа Бадьяшиль (2'), Омар Траоре (42'), Чезаре Казадей (45'), Филип Йоргенсен (82'), Ян Шёппнер (85'), Ренато Вейга (85'), Чезаре Казадей (90 + 6')

«Хайденхайм» (9) — 6-й, «Челси» (12) — 1-й.

И, наконец, словенский «Целе» и польская «Ягеллония» сыграли вничью 3:3. За хозяев забили Давид Зец и Хуанхо Ньето, а также автогол в пассиве Адриана Диегеса. За гостей забили Афимико Палулу, Хесус Имаз и Кристоффер Хансен.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Целе — Ягеллония 3:3 Голы: 1:0 Давид Зец (7'), 1:1 Афимико Пулулу (34'), 2:1 Хуанхо Ньето (54'), 2:2 Хесус Имас (71'), 2:3 Кристоффер Хансен (78'), 3:3 Адриан Дигес (автогол) (80') Целе: Ловро Штубляр, Хуанхо Ньето, Клемен Неманич, Давид Зец, Жан Карничник, Марк Забуковник, Свит Сешлар, Тамар Светлин, Марио Квесич (Эдмилсон Фильо, 78'), Алёша Матко, Иван Брнич Ягеллония: Славомир Абрамович, Томаш Силва (Матеуш Скшипчак, 86'), Адриан Дигес, Душан Стойинович, Дарко Чурлинов (Miki Villar, 86'), Орельен Нгиамба, Ярослав Кубицкий (Нене, 68'), Михал Сачек, Мохамед Ламин Диаби (Кристоффер Хансен, 57'), Афимико Пулулу, Хесус Имас Предупреждения: Клемен Неманич (33'), Хуанхо Ньето (33'), Дарко Чурлинов (39'), Орельен Нгиамба (86')

У «Ягеллонии» стало 10 очков и вторая строчка. У «Целе» теперь 4 балла и 20-е место.