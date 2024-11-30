Портленд
Сакраменто
«Портленд»
Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 7 побед и 12 поражений.
Последние матчи: «Портленд» потерпел второе поражение подряд, на этот раз в матче против «Индианы» (114:121).
Не сыграют: С травмой колена и ноги из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул и американский защитник Скот Хендерсон. Под вопросом участие Джерами Гранта, форвард получил травму колена в последней игре регулярного чемпионата с «Индианой» (114:121).
Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал всего лишь одну победу
«Сакраменто»
Турнирная таблица: Калифорнийский клуб поднялся на одну строчку в турнирной таблице Западной конференции и теперь занимает 11 место при 9 победах и 10 поражениях.
Последние матчи: В минувшем туре регулярногочемпионата «Сакраменто» одержал гостевую победу над «Миннесотой» (115:104). В составе «королей» результативностью отметился Малик Монк, который набрал 27 очков.
Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют Девин Картер (травма плеча), Демар Дерозан (травма спины), Трей Лайлз (травма икры) и Мэйсон Джонс (мышечная травма).
Состояние команды: «Сакраменто» прервал четырёхматчевую проигрышную серию
Статистика для ставок
- В последних пяти матчах «Портленд» одержал одну победу
- «Сакраменто» прервал четырёхматчевую проигрышную серию
- «Сакраменто» в первом круге регулярного чемпионата одолел «Портленд» (111:98)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. На победу «Портленда» — 2.43.
ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 3.10Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 1.89Чикаго — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.92Майами — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: Обе команды имеют большиешансы отличиться и приблизиться к победе. Но мы рискнем и поставим на победу калифорнийского коллектива.
Ставка: Фора «Сакраменто» (-5) с коэффициентом 2.02.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.93.