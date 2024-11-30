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    «Сакраменто» увезёт победу из Портленда?

    «Портленд» — «Сакраменто». Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Сакраменто»
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    «Сакраменто» — «Портленд»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 30 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Сакраменто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 30 Ноября 2024 года

    Портленд

  • НБА
    •  Портленд 06:00 Сакраменто

    Сакраменто

  • НБА
    •

    «Портленд»

    Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 7 побед и 12 поражений.

    Последние матчи: «Портленд» потерпел второе поражение подряд, на этот раз в матче против «Индианы» (114:121).

    Не сыграют: С травмой колена и ноги из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул и американский защитник Скот Хендерсон. Под вопросом участие Джерами Гранта, форвард получил травму колена в последней игре регулярного чемпионата с «Индианой» (114:121).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал всего лишь одну победу

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: Калифорнийский клуб поднялся на одну строчку в турнирной таблице Западной конференции и теперь занимает 11 место при 9 победах и 10 поражениях.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярногочемпионата «Сакраменто» одержал гостевую победу над «Миннесотой» (115:104). В составе «королей» результативностью отметился Малик Монк, который набрал 27 очков.

    Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют Девин Картер (травма плеча), Демар Дерозан (травма спины), Трей Лайлз (травма икры) и Мэйсон Джонс (мышечная травма).

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    Состояние команды: «Сакраменто» прервал четырёхматчевую проигрышную серию

    Статистика для ставок

    • В последних пяти матчах «Портленд» одержал одну победу

    • «Сакраменто» прервал четырёхматчевую проигрышную серию

    • «Сакраменто» в первом круге регулярного чемпионата одолел «Портленд» (111:98)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. На победу «Портленда» — 2.43.

    ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Обе команды имеют большиешансы отличиться и приблизиться к победе. Но мы рискнем и поставим на победу калифорнийского коллектива.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-5) с коэффициентом 2.02.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Портленд» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» увезёт победу из Портленда?
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