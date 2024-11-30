В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 30 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Сакраменто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портленд»

Турнирная таблица: На данный момент «Портленд» занимает 13 место в Западной конференции, за плечами команды 7 побед и 12 поражений.

Последние матчи: «Портленд» потерпел второе поражение подряд, на этот раз в матче против «Индианы» (114:121).

Не сыграют: С травмой колена и ноги из строя выбыли австралийский защитник Матис Тибул и американский защитник Скот Хендерсон. Под вопросом участие Джерами Гранта, форвард получил травму колена в последней игре регулярного чемпионата с «Индианой» (114:121).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Портленд» одержал всего лишь одну победу

«Сакраменто»

Турнирная таблица: Калифорнийский клуб поднялся на одну строчку в турнирной таблице Западной конференции и теперь занимает 11 место при 9 победах и 10 поражениях.

Последние матчи: В минувшем туре регулярногочемпионата «Сакраменто» одержал гостевую победу над «Миннесотой» (115:104). В составе «королей» результативностью отметился Малик Монк, который набрал 27 очков.

Не сыграют: В предстоящей встрече точно не сыграют Девин Картер (травма плеча), Демар Дерозан (травма спины), Трей Лайлз (травма икры) и Мэйсон Джонс (мышечная травма).

Состояние команды: «Сакраменто» прервал четырёхматчевую проигрышную серию

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Портленд» одержал одну победу

«Сакраменто» прервал четырёхматчевую проигрышную серию

«Сакраменто» в первом круге регулярного чемпионата одолел «Портленд» (111:98)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. На победу «Портленда» — 2.43.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Обе команды имеют большиешансы отличиться и приблизиться к победе. Но мы рискнем и поставим на победу калифорнийского коллектива.

Ставка: Фора «Сакраменто» (-5) с коэффициентом 2.02.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.93.