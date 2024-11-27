В битве Рахмонова и Гэрри не все так однозначно. Дерзкий ирландец способен удивить

8 декабря на турнире UFC 310 состоится бой двух непобежденных полусредневесов Шавката Рахмонова и Иэна Гэрри. Казахстанец серьезный фаворит. Но соперник у него далеко не самый простой

Гэрри научился выступать под давлением

В грядущем поединке на UFC 310 многие фанаты и эксперты не дают Гэрри ни единого шанса на успех. Присоединились к ним и букмекеры, оценившие триумф Рахмонова коэффициентом 1.18. А вот на победу ирландца дают довольно высокий коэффициент 5.15.

Оба бойца еще не потерпели ни единого поражения в ММА. Однако Шавкат проходил своих предыдущих соперников в UFC более уверенно, нежели ирландец. Это одна из причин, почему казахстанец столь серьезный фаворит.

Что касается популярности в медиа, то у Шавката она далеко не самая лучшая, однако у него чистая репутация в отличие от Гэрри. Из-за ряда скандалов ирландцу приходится справляться с постоянным давлением со стороны фанатов.

Иэн Мачадо Герри против Нил Мэгни

Его сильно освистывали в трех последних поединках, однако буря негодования болельщиков не помешала Иэну выйти из клетки победителем в поединках против Джеффа Нила, Нила Мэгни и Майкла Пейджа.

Если еще полтора года назад ирландец не выдерживал критики в свой адрес и даже снимался с боев, то теперь его ментальная составляющая на совершенно другом уровне. Гэрри научился концентрироваться и драться под оглушительный свист фанатов.

Так что давление со стороны экспертов, других бойцов, неприязнь болельщиков и букмекерские коэффициенты точно не повлияют на его подход к очередной битве. А в поединке с таким соперником, как Шавкат Рахмонов, положительный настрой — это очень важная составляющая.

Ирландец прибавил в борьбе

Иэн Гэрри против Даниэля Родригеза globallookpress.com

Не так давно Гэрри сменил команду и теперь он тренируется вместе с бывшим чемпионом легкого дивизиона Чарльзом Оливейрой, рекордсменом UFC по количеству сабмишнов — у него их аж 20.

«Дю Бронкс» за время совместных тренировок научил более молодого Иэна некоторым хитростям и тонкостям работы в партере. В поединке с тем же Джеффом Нилом ирландцу удалось избежать пассивного клинча возле сетки.

Последнего противника Майкла Пейджа Иэн борол на протяжении всех трех раундов и даже дважды попытался провести сабмишн англичанину. Видеть в клетке такую версию Гэрри было непривычно, особенно с учетом того, что он постоянно дрался в стойке.

Пейдж далеко не самый лучший борец и навыки Рахмонова в партере совершенно на другом уровне. Но нельзя отрицать тот факт, что Иэн сильно прибавил в этом аспекте.

По крайней мере, с нынешним уровнем борьбы он способен продержаться под прессингом казахстанца гораздо дольше, чем можно представить. К тому же, у Рахмонова не запредельный процент проведения удачных тейкдаунов — лишь 33% его попыток проходов в ноги оказались успешными.

Шавкат много пропускает в стойке

Джефф Нил и Шавкат Рахмонов globallookpress.com

Шавкат обладает далеко не самой лучшей защитой в стойке. В большинстве своих поединков казахстанец рассчитывает на свои борцовские навыки. С того момента, как «Номад» попал в топ-15 полусредневесов UFC, у него не было ни одной победы нокаутами.

Нила Мэгни, Джеффа Нила и Стивена Томпсона Рахмонов победил удушающими приемами. Два поединка прошли полностью в одностороннем порядке под диктовку казахстанца, но один бой получился для него очень сложным.

Ни на что не претендующий середняк дивизиона Джефф Нил, которого Иэн Гэрри тоже победил, дал Шавкату отпор. Несколько раз казахстанец оказался в стоячем нокдауне, пропустив довольно большое количество ударов.

От досрочного поражения Шавката спасли крепкий подбородок и невероятная выносливость. Но Иэн Гэрри более искусный ударник, нежели Джефф Нил. Он один из лучших кикбоксеров полусреднего дивизиона.

Семь из 15-ти побед в своей карьере ирландец содержал нокаутами. Стилистически чем-то напоминает Конора Макгрегора — у Иэна хорошие тайминги, высокая скорость. Плюс ко всему, он очень опасен на дальней дистанции.

Также преемник Конора обладает высокой точностью ударов в 59% и внушительной ударной мощью. Если по Рахмонову попадал менее мобильный Джефф Нил, то Гэрри, как минимум, один сокрушительный удар до цели точно донесет.

Иэн единственный, кто согласился на этот бой

Every Finish From Ian Machado Garry's UFC Career

Некоторое время Шавкату Рахмонову не могли подобрать соперника на UFC 310. Отказался драться даже чемпион полусреднего дивизиона Белал Мухаммад, сославшись на травму ноги. Были и другие варианты.

Например, Колби Ковингтон публично заявлял в интервью, что он без проблем победит Рахмонова. «Хаос» даже был близок к подписанию контракта, но в последний момент передумал и решил драться на неделю позже с Хоакином Бакли.

Тогда матчмейкеры попытались привлечь внимание бывшего чемпиона дивизиона Камару Усмана. «Нигерийский кошмар» не из тех, кто боится с кем-либо выходить в октагон на коротком уведомлении.

Чего только стоит его прошлогодний бой с Хамзатом Чимаевым. Однако он идет сейчас на серии из трех поражений подряд и в этой ситуации его отказ можно понять, ведь к такому сопернику, как Рахмонов, нужно дольше готовиться.

Гэрри единственный, кто дал согласие на этот поединок. Не будь ирландец уверен в себе, он точно не согласился бы выйти в клетку. Как утверждает сам Иэн, ему нечего бояться. Он прекрасно знает стиль Рахмонова по совместным тренировкам.

В бою на UFC 310 Гэрри готов выжидать момент для контратаки и нанесения нокаутирующего удара столько, сколько нужно. В этом и заключается шанс ирландца на победу ввиду слишком прямолинейного стиля Рахмонова, бегущего вперед без оглядки на тылы.