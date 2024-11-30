В рамках турнира PFL 10 30 ноября пройдет титульный поединок Магомеда Умалатова и Шамиля Мусаева в полусреднем весе. Начало — 00:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Умалатов — Мусаев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Магомед Умалатов

Турнирное положение: Магомед выступает в PFL на протяжении трех лет. При этом ни в одном из Гран-при он еще не участвовал. Грядущий поединок станет для него первым титульном в этой организации.

Последние бои: В своей карьере россиянин еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 17 выигранных поединков кряду. В последнем из них Умалатов одолел единогласным решением судей именитого джитсера Немана Грейси. Также аналогичным образом в этом Гран-при была достигнута победа над соотечественником Андреем Корешковым.

Состояние бойца: Магомед пребывает в отличной форме и об этом наглядно говорит его статистика. Стоит отметить, что россиянин крайне опасен в стартовой пятиминутке. Умалатов включает прессинг с самых первых секунд боя и с таким темпом далеко не все соперники справляются. В итоге 10 побед за карьеру у него были достигнуты в первом раунде.

Шамиль Мусаев

Турнирное положение: Взлет по карьерной лестнице у Мусаева получился очень быстрым. Еще 3 года назад этот боец не был известен на широкую публику и дрался в польском промоушене KSW. Выступал также в отечественной лиге RCC, после чего подписал контракт с PFL, где дошел до финала Гран-при.

Последние бои: Как грядущий оппонент, Шамиль в своей карьере еще никому не проигрывал. В его активе 17 побед и одна ничья в смешанных единоборствах. Мировая произошла в польской лиге KSW в поединке против Михала Кетжака. В PFL россиянин провел 3 боя. Причем уже в дебюте он нокаутировал бывшего чемпиона Bellator Логана Сторли.

Состояние бойца: Шамиль стремительно прогрессирует. Этот боец опасен как в стойке так, и в партере. Особенно россиянин прибавил в ударной технике.

Только один соперник из четырех предыдущих сумел продержаться с ним в поединке до судейского решения. Остальные все упали в нокаут уже в 1-2 раундах.

Статистика для ставок

Мусаев 3 раза за последние 4 боя выиграл досрочно

Три последние поединка с участием Умалатова дошли до решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии за пояс Гран-при в полусреднем весе букмекеры отдают предпочтение Шамилю Мусаеву, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.40. На победу Умалатова можно поставить за 2.95.

Прогноз: Магомед опытный и разносторонний боец, но с такими соперниками он еще не сталкивался. Шамиль сейчас пребывает на пике и останавливаться на достигнутом не собирается. Ему точно есть, чем удивить своего оппонента. Мусаев, как обычно, резко пойдет вперед, снесет Умалатова за счет прессинга и одержит досрочную победу.

Ставка: Досрочная победа Шамиля Мусаева за 1.67.