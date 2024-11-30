30 ноября в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Уфа». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: Команда Олега Василенко мечтает о выходе в стыки. Правда, на текущий момент она занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Черноморец» Нв в 20 поединках первенства настрелял 29 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 26 раз.

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Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Моряки» переиграли ершистый КАМАЗ (2:1).

До того команда минимально переиграла «Родину». Да и поединок с «Тюменью» принес новороссийцам уверенную викторию (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Моряки» победили в трех своих последних поединках. При этом команда Василенко явно способна еще прибавить во всех компонентах.

С уфимцами команды пересекалась лишь однажды. Два с половиной месяца назад «Черноморец» Нв победил соперника со счетом 3:0.

Нет сомнений, что новороссийцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона как можно выше в таблице. Да и уфимцы явно не блещут стабильностью результатов.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы всеми силами сражаются за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

Причем «Уфа» относительно неплохо действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла 21 мяч в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. Уфимцы были биты сильным «Сочи» (2:5).

При этом до того команда уверенно переиграла «Сокол» (2:0). А вот встреча с хабаровчанами завершилась минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Уфа» добыла 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уфимцы проводят весьма противоречивый сезон. Команда Евгения Харлачёва лишь на один пункт оторвалась от зоны вылета.

При этом «Уфа» проиграла в 3 своих последних выездных поединках. Да и кресло под Харлачёвым шатается уже давненько…

Уфимцы крепки, вот только никак не могут обрести стабильность. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч — 29 мячей.

И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за заветные очки. Вот только оппонент нынче выглядит куда предпочтительнее.

Статистика для ставок

Уфимцы два с половиной месяца назад разгромно уступили «морякам» (0:3)

«Черноморец» Нв победил в 3 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 4.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Моряки» выглядят куда монолитнее соперника, к тому же еще мотивированы побороться за попадание в стыки, и уж точно сразу понесутся в атаку.

Уфимцы в своих последних матчах выглядели не столь выгодно, да и новороссийцы нынче находятся в прекрасных кондициях.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1 тайме за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35