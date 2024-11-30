Черноморец
Уфа
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: Команда Олега Василенко мечтает о выходе в стыки. Правда, на текущий момент она занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Черноморец» Нв в 20 поединках первенства настрелял 29 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 26 раз.
Черноморец — Уфа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Моряки» переиграли ершистый КАМАЗ (2:1).
До того команда минимально переиграла «Родину». Да и поединок с «Тюменью» принес новороссийцам уверенную викторию (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» победили в трех своих последних поединках. При этом команда Василенко явно способна еще прибавить во всех компонентах.
С уфимцами команды пересекалась лишь однажды. Два с половиной месяца назад «Черноморец» Нв победил соперника со счетом 3:0.
Нет сомнений, что новороссийцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона как можно выше в таблице. Да и уфимцы явно не блещут стабильностью результатов.
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы всеми силами сражаются за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.
Причем «Уфа» относительно неплохо действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла 21 мяч в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. Уфимцы были биты сильным «Сочи» (2:5).
При этом до того команда уверенно переиграла «Сокол» (2:0). А вот встреча с хабаровчанами завершилась минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних поединках «Уфа» добыла 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уфимцы проводят весьма противоречивый сезон. Команда Евгения Харлачёва лишь на один пункт оторвалась от зоны вылета.
При этом «Уфа» проиграла в 3 своих последних выездных поединках. Да и кресло под Харлачёвым шатается уже давненько…
Уфимцы крепки, вот только никак не могут обрести стабильность. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч — 29 мячей.
И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за заветные очки. Вот только оппонент нынче выглядит куда предпочтительнее.
Статистика для ставок
- Уфимцы два с половиной месяца назад разгромно уступили «морякам» (0:3)
- «Черноморец» Нв победил в 3 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 4.28.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
- 2.50Акрон — Оренбург: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.10Сокол — СКА-Хабаровск: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.60Енисей — Арсенал Тула: прогноз и ставкаЗавтра в 10:00
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Прогноз: «Моряки» выглядят куда монолитнее соперника, к тому же еще мотивированы побороться за попадание в стыки, и уж точно сразу понесутся в атаку.
Уфимцы в своих последних матчах выглядели не столь выгодно, да и новороссийцы нынче находятся в прекрасных кондициях.
Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1 тайме за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35