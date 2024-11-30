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    «Моряки» быстро добьются своего

    «Черноморец» Нв — «Уфа». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Первая лига, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Уфа»
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    «Черноморец» Новороссийск
    30 ноября в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Уфа». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 30 Ноября 2024 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 14:00 Уфа

    Уфа

  • Уфа
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    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: Команда Олега Василенко мечтает о выходе в стыки. Правда, на текущий момент она занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Черноморец» Нв в 20 поединках первенства настрелял 29 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 26 раз.

    Черноморец — Уфа: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Моряки» переиграли ершистый КАМАЗ (2:1).

    До того команда минимально переиграла «Родину». Да и поединок с «Тюменью» принес новороссийцам уверенную викторию (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Моряки» победили в трех своих последних поединках. При этом команда Василенко явно способна еще прибавить во всех компонентах.

    С уфимцами команды пересекалась лишь однажды. Два с половиной месяца назад «Черноморец» Нв победил соперника со счетом 3:0.

    Нет сомнений, что новороссийцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона как можно выше в таблице. Да и уфимцы явно не блещут стабильностью результатов.

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы всеми силами сражаются за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

    Причем «Уфа» относительно неплохо действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла 21 мяч в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. Уфимцы были биты сильным «Сочи» (2:5).

    При этом до того команда уверенно переиграла «Сокол» (2:0). А вот встреча с хабаровчанами завершилась минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Уфа» добыла 3 победы. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уфимцы проводят весьма противоречивый сезон. Команда Евгения Харлачёва лишь на один пункт оторвалась от зоны вылета.

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    При этом «Уфа» проиграла в 3 своих последних выездных поединках. Да и кресло под Харлачёвым шатается уже давненько…

    Уфимцы крепки, вот только никак не могут обрести стабильность. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч — 29 мячей.

    И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за заветные очки. Вот только оппонент нынче выглядит куда предпочтительнее.

    Статистика для ставок

    • Уфимцы два с половиной месяца назад разгромно уступили «морякам» (0:3)

    • «Черноморец» Нв победил в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 4.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: «Моряки» выглядят куда монолитнее соперника, к тому же еще мотивированы побороться за попадание в стыки, и уж точно сразу понесутся в атаку.

    Уфимцы в своих последних матчах выглядели не столь выгодно, да и новороссийцы нынче находятся в прекрасных кондициях.

    Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1 тайме за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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    «Черноморец» Нв — «Уфа»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. «Моряки» быстро добьются своего
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