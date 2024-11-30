В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 30 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 5 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 11 выигрышей и 7 проигрышей.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем туре регулярного чемпионата одержал победу в матче против «Сан-Антонио» (119:101). В составе побелителей результативностью отметился Далтон Кнехт, который оформил 20 очков в поединке.

Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена), Джексон Хейс (травма лодыжки), Бронни Джеймс (травма пятки), Джейлен Худ-Шифино (травма подколенного сухожилия). Пополнили список травмированных также Кэмерон Реддиш (травма лодыжки) и Далтон Кнехт (мышечная травма).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трех матчей.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» удерживает лидерство в Западной конференции, одержав 14 побед и потерпев 4 поражения.

Последние матчи: «Оклахома» одержала победу над «Голден Стэйт» в гостевом матче (105:101). В составе «громобойцев» результативностью отметился лидер команды Шэй Гилджес-Александер, который набрал в матче 39 очков, до дабл-дабла защитнику команды не хватило одного подбора.

Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Топич (травма колена), Уильямс (мышечная травма), Карузо (травма бедра), Усман Диенг (травма пальца), Чет Хольмгрен (травма бедра).

Состояние команды: «Оклахома» вернула лидерство в Западной конференций, смести в первой строчки «Голден Стэйт».

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс»прервал трёхматчевую проигрышную серию

«Оклахома» уверенно лидирует в турнирной таблице Западной конференции

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома» ещё не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары. На победы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахомы» ставки принимаются с одинаковым коэффициентом 1.93.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: Обе команды играют непохо, несмотря на кадровые проблемы. Можно рискнуть на победну «Лейкерс» или «Оклахомы», но с небольшим перевесом в счете.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 2.01.