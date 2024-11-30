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    Продлит ли «Оклахома» победную серию?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома». Ставка (к. 3.10) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома»
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    «Сакраменто» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 30 ноября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 5 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 11 выигрышей и 7 проигрышей.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем туре регулярного чемпионата одержал победу в матче против «Сан-Антонио» (119:101). В составе побелителей результативностью отметился Далтон Кнехт, который оформил 20 очков в поединке.

    Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена), Джексон Хейс (травма лодыжки), Бронни Джеймс (травма пятки), Джейлен Худ-Шифино (травма подколенного сухожилия). Пополнили список травмированных также Кэмерон Реддиш (травма лодыжки) и Далтон Кнехт (мышечная травма).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трех матчей.

    «Оклахома»

    Турнирная таблица: «Оклахома» удерживает лидерство в Западной конференции, одержав 14 побед и потерпев 4 поражения.

    Последние матчи: «Оклахома» одержала победу над «Голден Стэйт» в гостевом матче (105:101). В составе «громобойцев» результативностью отметился лидер команды Шэй Гилджес-Александер, который набрал в матче 39 очков, до дабл-дабла защитнику команды не хватило одного подбора.

    Не сыграют: У «Оклахомы» большие проблемы с составом: из строя выбыли Топич (травма колена), Уильямс (мышечная травма), Карузо (травма бедра), Усман Диенг (травма пальца), Чет Хольмгрен (травма бедра).

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    Состояние команды: «Оклахома» вернула лидерство в Западной конференций, смести в первой строчки «Голден Стэйт».

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс»прервал трёхматчевую проигрышную серию

    • «Оклахома» уверенно лидирует в турнирной таблице Западной конференции

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома» ещё не играли

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары. На победы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахомы» ставки принимаются с одинаковым коэффициентом 1.93.

    ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: Обе команды играют непохо, несмотря на кадровые проблемы. Можно рискнуть на победну «Лейкерс» или «Оклахомы», но с небольшим перевесом в счете.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Оклахома» победную серию?
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