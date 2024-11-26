5 самых ярких побед Стипе Миочича в UFC

Нганну, Оверим и другие звезды UFC ничего не смогли противопоставить пиковой версии Миочича. Пришло время вспомнить самые громкие триумфы в карьере бывшего чемпиона тяжелого дивизиона, повесившего перчатки гвоздь

Стипе Миочич против Филла Де Фриза

15 февраля 2012 года в своем втором бою в UFC Миочич встретился в клетке с бойцом, у которого была зеркальная статистика: 7 побед и ни единого поражения в профессиональной карьере.

Точно также, как и Стипе, Филл выходил на этот бой после единственного триумфа в лиге Даны Уайта. Британец сходу попытался застать врасплох соперника и оформить быструю досрочную победу, но не тут-то было.

Миочич переждал стартовый натиск соперника, желавшего зарубиться с ним на ближней дистанции. При работе вторым номером американец поймал противника на контратаке, наградив его точным джебом в челюсть.

Де Фриз тут же рухнул вниз, после чего от Стипе последовало добивание на канвасе. И спустя 43 секунды, рефери остановил поединок, присудив Миочичу победу техническим нокаутом.

Таким образом, американец продлил свой винстрик до восьми боев и нанес дерзкому британцу первое поражение в карьере. Более того, эта победа вошла в топ-3 самых быстрых триумфов Миочича в ММА.

Стипе Миочич против Фабрисио Вердума

Фабрисио Вердум globallookpress.com

До противостояния со Стипе Фабрисио шел на серии из шести выигранных поединков кряду. Бразилец сделал, казалось бы, невозможное: удосрочил праймовую версию Кейна Веласкеза. Однако вторая защита титула в мае 2016-го получилась крайне неудачной.

Самоуверенный Вердум работал первым номером и без оглядки на тылы бросился вперед на Миочича. До определенного момента времени прессинг тогдашнего чемпиона работал. Миочич выглядел немного растерянным и пятился назад к сетке.

Тогда Вердум решил взвинтить обороты. Он побежал вперед с размашистыми ударами, выбрасывая абсолютно все подряд. Правда, ни один из них не достиг цели. И в очередной раз Стипе доказал, что точность, порой, важнее грубой силы.

Не самый мощный, но прицельный кросс с правой в челюсть положил Вердума на настил. Миочич готов был вбить в голову соперника еще несколько ударов, но того от жесточайшего добивания спас рефери.

14 мая 2016 года — день, вошедший в историю UFC. Стипе отобрал титул у Фабрисио Вердума и стал новым чемпионом в тяжелом дивизионе. Тот проигрыш для бразильца получился весьма болезненным. После того нокаута в середине первого раунда Вердум больше никогда не вернулся на свой прежний уровень.

Стипе Миочич против Алистара Оверима

Все финиши Стипе Миочича

Многоопытный Алистар Оверим в сентябре того же 2016-го стал следующим соперником Миочича. Голландца можно назвать одним из самых активных тяжеловесов в истории смешанных единоборств.

Он дрался каждый год по 3-4 раза без простоев. На момент встречи с Миочичем в его активе были почти 50 поединков в ММА и около сотни боев по кикбоксингу. Как и многие предыдущие соперники Стипе, Алистар хорошо начал и плохо закончил.

Грамотная работа на ногах и филигранные тайминги не позволяли Миочичу приблизиться на нужную для себя дистанцию почти на протяжении всего первого раунда. Однако даже из такой ситуации чемпион нашел выход.

В одном из эпизодов Оверим решил пробить низкий фронт-кик в область бедра. Стипе тут же отошел в бок, подхватил ногу голландца и подсечкой перевел его на канвас. Заняв позицию в фул-маунте, Миочич обрушил град ударов на обескураженного соперника.

Американец вколачивал в голову Оверима одно попадание за другим. За полминуты до конца стартового отрезка судья вмешался в поединок, остановив одностороннее избиение. С тех пор Алистар больше никогда не дрался за титул, а Миочич продолжил свой звездный путь в UFC

Стипе Миочич против Фрэнсиса Нганну

Фрэнсис Нганну (слева) globallookpress.com

В марте 2021 года Фрэнсис Нганну поставил точку в этом противостоянии, нокаутировав сорокалетнего Стипе и отобрав у него титул. Однако первый поединок в январе 2018-го для «Хищника» получился неудачным.

Хотя в преддверии встречи у Нганну были хорошие шансы на победу. Да и подошел он к титульному противостоянию после шести побед нокаутами кряду. Но на невероятную физическую мощь африканца у Стипе нашлись свои аргументы.

При любой возможности чемпион вязал претендента в клинче у сетки или же легко стягивал его на канвас, несмотря на существенную разницу в габаритах. Преимущество в борцовских навыках сыграло на руку Миочичу, представшего в битве с молодым и голодным соперником более универсальным бойцом.

Стипе избивал Нганну в партере на протяжении всех пяти раундах. А под конец встречи американец доминировал над грозным нокаутером даже в стойке. Все шло к досрочной победе Миочича.

Однако финишировать Нганну в смешанных единоборствах не удалось никому. И все же это был настоящий мастер-класс в исполнении Стипе, выигравшего поединок у камерунца единогласным решением судей.

Стипе Миочич против Даниэля Кормье (реванш)

Даниэль Кормье globallookpress.com

После двух битв с Джоном Джонсом и неплохим забегом в полутяжелом весе Даниэль Кормье отправился за вторым поясом. Летом 2018-го он отправил Миочича в нокаут и отобрал у него титул. Час расплаты настал в августе 2019-го.

Тогда болельщики на трибунах увидели в клетке битву интеллектов. Бойцы поочередно перехватывали инициативу друг у друга на протяжении трех раундов. Стипе был существенно выше Кормье.

Однако типичный контроль дистанции мидл-киками и джебом в тот вечер не работал. Кормье прекрасно изучил своего соперника. Он блокировал большинство ударов руками в голову. Хай-кики и мидл-кики Миочича были слишком читаемыми — «DC» видел их и просто отходил в сторону.

В четвертом раунде Миочич кардинально поменял план на игру. Стипе начал на ближней дистанции короткими апперкотами отбивать сопернику корпус, что выглядело крайне болезненным для Даниэля.

После одного из таких Кормье наконец-то убрал руку от головы, прижав ее к животу. Миочич мгновенно выбросил в подбородок соперника правый кросс. Потрясенный «DC» упал на канвас спиной к сетке, и добить его в той ситуации для Стипе не составило труда.

Миочич победил Кормье в реванше техническим нокаутом, вернув себе пояс.