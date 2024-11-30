Сокол
СКА-Хабаровск
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы все никак не выберутся из зоны вылета. После 20 туров они занимают 16 место в турнирной таблице.
При этом «Сокол» в 20 поединках первенства настрелял лишь 11 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 25 раз.
Сокол — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Саратовцы уступили «Торпедо» (1:2).
До того команда по всем статьям проиграла «Уфе» (0:2). Да и поединок с КАМАЗом принес форменное разочарование (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саратовцы проиграли в трех своих последних поединках. Между тем, приход на тренерский мостик Алексея Стукалова должен поправить ситуацию.
Матчи со «СКА-Хабаровск» для команды традиционно складываются непросто. Из пяти очных поединков «Сокол» победил один раз при одной коллизии.
Нет сомнений, что саратовцы намерены выбраться из опасной зоны. Плюс Стукалов явно привнесет в игру команды новые краски.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане ходят в середняках лиги. По итогам 20 туров первенства команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «СКА-Хабаровск» достаточно прилично действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла 27 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла лишь один балл. Хабаровчане не сумели одолеть «Чайку» (0:0).
При этом до того команда дала бой «Торпедо» (2:2). А вот встреча с «Уфой» завершилась минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних поединках «СКА-Хабаровск» добыл 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Хабаровчане проводят весьма продуктивный и фартовый сезон. Команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.
При этом «СКА-Хабаровск» на 8 очков отстает от заветной зоны стыков. Да и по именам «армейцы» выглядят весьма убедительно.
Хабаровчане крепки, да и под руководством Алексея Поддубского прибавили. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч — 30 мячей.
И уж точно номинальные гости намерены вернуться на победную дорогу. «Армейцы» способны выжать максимум в матче с любым оппонентом.
Статистика для ставок
- Хабаровчане в среднем забивают чаще гола за матч
- «Сокол» проиграл в 3 своих последних матчах
- «СКА-Хабаровск» не проигрывал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.52.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.
- 2.50Акрон — Оренбург: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.54Черноморец Нв — Уфа: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.60Енисей — Арсенал Тула: прогноз и ставкаЗавтра в 10:00
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Прогноз: Хабаровчане выглядят монолитнее соперника, к тому же мотивированы побороться за попадание в стыки.
«Армейцы» проводят продуктивный отрезок, и уж точно не будут церемониться с одним из аутсайдеров.
Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.23