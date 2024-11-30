В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 30 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» занимает 5 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Огненные» пока балансируют между победами и поржаниями: в 8 матчах «хитовцы» вышли победителями и в 8 встречах потерпели фиаско.

Последние матчи: «Майами» удалось восстановить отрицательный баланс побед и поражений, выиграв у «Шарлотт» (98:94). Вклад в победу команды из Флориды внёс Тайлер Хирро, который отправил в кольцо соперника 27 очков.

Не сыграют: «Майами» перед предстоящей игрой с «Торонто» возможно не сможет рассчитывать на трёх игроков. В лазарете «хитовцев» защитник Джимми Батлер (травма спины), форвард Кевин Лав (травма спины) и защитник Дрю Смит (травма колена).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Майами» одержал три победы.

«Торонто»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 13 место, одержав 5 побед и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: «Торонто» одержал победу в матче против «Нью-Орлеана» (119:93). В составе победителей результативностью отметился Очаи Агбаджи, который набрал 24 очка.

Не сыграют: «Торонто» потерял четырёх баскетболистов перед предстоящим матчем, не сыграют в матче против «Майами» Грэди Дик (травма икры), Келли Олиник (травма спины), Иммануэль Квикли (травма локтя) и Ди-Джей Картон (травма лодыжки).

Состояние команды: В последних пяти матчах «Торонто» одержал три победы.

Статистика для ставок

«Майами» входит в топ-5 команд Восточной конференции

«Торонто» занимает 13 место на Востоке

В этом сезоне «Торонто» и «Майами» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Торонто» — 3.21.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: «Майами» в этом сезоне показывает симпатичный баскетбол, есть большая вероятность, что один из лидеров Восточной конференции одержит победу над канадской командой.

Ставка: Фора «Майами» (-6) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 2.01.