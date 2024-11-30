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    Добьется ли «Майами» успеха в матче?

    «Майами» — «Торонто». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Торонто»
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    «Майами»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 30 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 30 Ноября 2024 года

    Майами

  • Майами
    •  Майами 04:00 Торонто

    Торонто

  • Торонто
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    «Майами»

    Турнирная таблица: «Майами» занимает 5 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Огненные» пока балансируют между победами и поржаниями: в 8 матчах «хитовцы» вышли победителями и в 8 встречах потерпели фиаско.

    Последние матчи: «Майами» удалось восстановить отрицательный баланс побед и поражений, выиграв у «Шарлотт» (98:94). Вклад в победу команды из Флориды внёс Тайлер Хирро, который отправил в кольцо соперника 27 очков.

    Не сыграют: «Майами» перед предстоящей игрой с «Торонто» возможно не сможет рассчитывать на трёх игроков. В лазарете «хитовцев» защитник Джимми Батлер (травма спины), форвард Кевин Лав (травма спины) и защитник Дрю Смит (травма колена).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Майами» одержал три победы.

    «Торонто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 13 место, одержав 5 побед и потерпев 14 поражений.

    Последние матчи: «Торонто» одержал победу в матче против «Нью-Орлеана» (119:93). В составе победителей результативностью отметился Очаи Агбаджи, который набрал 24 очка.

    Не сыграют: «Торонто» потерял четырёх баскетболистов перед предстоящим матчем, не сыграют в матче против «Майами» Грэди Дик (травма икры), Келли Олиник (травма спины), Иммануэль Квикли (травма локтя) и Ди-Джей Картон (травма лодыжки).

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Торонто» одержал три победы.

    Статистика для ставок

    • «Майами» входит в топ-5 команд Восточной конференции

    • «Торонто» занимает 13 место на Востоке

    • В этом сезоне «Торонто» и «Майами» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Торонто» — 3.21.

    ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: «Майами» в этом сезоне показывает симпатичный баскетбол, есть большая вероятность, что один из лидеров Восточной конференции одержит победу над канадской командой.

    Ставка: Фора «Майами» (-6) с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

    Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Майами» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на баскетбол. Добьется ли «Майами» успеха в матче?
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