Майами
Торонто
«Майами»
Турнирная таблица: «Майами» занимает 5 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Огненные» пока балансируют между победами и поржаниями: в 8 матчах «хитовцы» вышли победителями и в 8 встречах потерпели фиаско.
Последние матчи: «Майами» удалось восстановить отрицательный баланс побед и поражений, выиграв у «Шарлотт» (98:94). Вклад в победу команды из Флориды внёс Тайлер Хирро, который отправил в кольцо соперника 27 очков.
Не сыграют: «Майами» перед предстоящей игрой с «Торонто» возможно не сможет рассчитывать на трёх игроков. В лазарете «хитовцев» защитник Джимми Батлер (травма спины), форвард Кевин Лав (травма спины) и защитник Дрю Смит (травма колена).
Состояние команды: В последних пяти матчах «Майами» одержал три победы.
«Торонто»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 13 место, одержав 5 побед и потерпев 14 поражений.
Последние матчи: «Торонто» одержал победу в матче против «Нью-Орлеана» (119:93). В составе победителей результативностью отметился Очаи Агбаджи, который набрал 24 очка.
Не сыграют: «Торонто» потерял четырёх баскетболистов перед предстоящим матчем, не сыграют в матче против «Майами» Грэди Дик (травма икры), Келли Олиник (травма спины), Иммануэль Квикли (травма локтя) и Ди-Джей Картон (травма лодыжки).
Состояние команды: В последних пяти матчах «Торонто» одержал три победы.
Статистика для ставок
- «Майами» входит в топ-5 команд Восточной конференции
- «Торонто» занимает 13 место на Востоке
- В этом сезоне «Торонто» и «Майами» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Торонто» — 3.21.
ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.
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Прогноз: «Майами» в этом сезоне показывает симпатичный баскетбол, есть большая вероятность, что один из лидеров Восточной конференции одержит победу над канадской командой.
Ставка: Фора «Майами» (-6) с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча
Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 2.01.