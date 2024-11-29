«МЮ» обыграл «Буде-Глимт», «Ференцварош» разгромил «Мальме» в ЛЕ

Завершились три матча пятого туре общего этапа Лиги Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл норвежский «Буде-Глимт» — 3:2.

Главным героем встречи стал датский нападающий Расмус Хейлунн, забивавший на 45-й и 50-й минутах. Еще один мяч у Алехандро Гарначо (1-я).

В составе норвежского клуба отличились Хокон Эвьен (19-я) и Филип Синкернагель (23-я).

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Манчестер Юнайтед — Будё-Глимт 3:2 Голы: 1:0 Алехандро Гарначо (2'), 1:1 Хокон Эвьен (19'), 1:2 Филип Синкернагель (23'), 2:2 Расмус Хёйлунн (45'), 3:2 Расмус Хёйлунн (50') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Нуссайр Мазрауи, Маттейс де Лигт (Каземиро, 66'), Лисандро Мартинес (Люк Шоу, 60'), Тирелл Маласиа (Диогу Далот, 46'), Мануэль Угарте, Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт (Маркус Рашфорд, 59'), Алехандро Гарначо, Антони (Амад Диалло, 59'), Расмус Хёйлунн Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Один Бьортуфт, Брис Вембангомо (Фредрик Шёвольд, 63'), Сондре Фет (Ульрик Салтнес, 71'), Патрик Берг, Йенс Хёуге, Андреас Хельмерсен (Каспер Хёг, 63'), Филип Синкернагель (Исак Дюбвик Мяяття, 71'), Хокон Эвьен (Сондре Эукленн, 83'), Jostein Gundersen Предупреждения: Андреас Хельмерсен (31'), Андре Онана (89'), Каземиро (90 + 1')

Календарь и таблица Лиги Европы

Венгерский «Ференцварош» был сильнее шведского «Мальме» — 4:1.

Дублем в этой встрече отметился нападающий Барнабаш Варга (8-я и 11-я минуты), еще голы на счету экс-игрока «Краснодара» Кади Боржеса (53-я) и Ибраима Сиссе (74-я)

Единственный мяч в составе шведского клуба забил с пенальти на 18-й минуте Эрик Ботхейм.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Ференцварош — Мальмё 4:1 Голы: 1:0 Барнабаш Варга (пенальти) (8'), 2:0 Барнабаш Варга (11'), 2:1 Эрик Ботхейм (пенальти) (18'), 3:1 Кади Малиновски (53'), 4:1 Ибрахим Сиссе (74') Ференцварош: Денеш Дибуш, Чебраил Макрецкис, Ибрахим Сиссе (Габор Шалай, 86'), Стефан Гартенманн, Кристиан Рамирес, Мохаммад Абу Фани (Филипп Ромменс, 86'), Хабиб Майга, Адама Траоре, Барнабаш Варга (Александар Пешич, 86'), Saldanha, Kady Мальмё: Рикардо Фридрих, Бузанелло, Нильс Сеттерстрём, Колин Рёслер, Йенс Ларсен (Адриан Скугмар, 83'), Хуго Болин (Даниэль Гудьонсен, 87'), Андерс Кристиансен (Закария Лукили, 83'), Отто Росенгрен, Лассер Берг Йонсен, Серхио Пенья (Исаак Кисе Телин, 66'), Эрик Ботхейм (Оливер Берг, 83') Предупреждения: Йенс Ларсен (15'), Барнабаш Варга (68'), Исаак Кисе Телин (90')

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Чешская «Славия» уступила турецкому «Фенербахче» — 1:2.

У победителей голы на счету Эдина Джеко (35-я) и Юсефа Эн-Несири (85-я).

В составе хозяев единственный мяч забил Томаш Чори (7-я).