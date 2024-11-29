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    «Рейнджерс» успешно проведут выезд в Филадельфию

    «Филадельфия» — «Рейнджерс». Ставка (к. 2.11) и прогноз на хоккей, НХЛ, 29 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Рейнджерс»
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    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» примет «Рейнджерс». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 21:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Ноября 2024 года

    Филадельфия

  • НХЛ
    •  Филадельфия 21:00 Нью-Йорк Рейнджерс

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • НХЛ
    •

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: На счету команды из Пенсильвании 23 очка по итогам 23 матчей. В таблице Восточной конференции «Флайерз» расположились на 8-й строчке.

    Последние матчи: Неделями ранее «Филадельфия» провела достаточно убедительный короткий отрезок, обыграв поочередно «Сан-Хосе» 4:3 Б, «Оттаву» — 5:4 ОТ и «Баффало» — 5:2.

    Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

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    После небольшой победной серии команда Джона Тортореллы уступила «Колорадо» — 2:3 и «Каролине» — 1:4. Накануне «летчики» обыграли «Чикаго» — 3:2 ОТ, потерпели поражение от «Вегаса» — 4:5 Б и взяли верх над «Нэшвиллом» — 3:2 ОТ.

    Не сыграют: Джейми Дрисдейл, Райан Эллис, Самуэль Эрссон, Райан Джохансен.

    Состояние команды: Эпизодически «Филадельфия» демонстрирует проблески первоклассной команды, готовой к продолжительной гонке за места в зоне плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Однако количества подобных всплесков «Флайерз» сейчас недостаточно, чтобы закрепиться в первой восьмерке: зачастую после цикла успешных результатов «Филадельфию» преследует череда провалов.

    Тренер-консерватор Джон Торторелла пытается превратить «Филадельфию» в боеспособный коллектив, но работа, проделываемая в этом направлении, не может обеспечить прогресс за столь короткий отрезок с начала регулярки.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: В активе ньюйоркцев с Манхэттена 25 очков, набранных в 21 встрече. В таблице Восточной конференции команда располагается на 6-й позиции.

    Последние матчи: Еще недавно «Рейнджерс» выдали весьма убедительный цикл матчей, поочередно разобравшись с «Сан-Хосе» — 3:2, «Сиэтлом» — 2:0 и «Ванкувером» — 4:3.

    Однако текущая серия команды Питера Лавиолетта является полной противоположностью предыдущих свершений. Так, в последних матчах «Рейнджерс» уступили «Калгари» — 2:3, «Эдмонтону» — 2:6, «Сент-Луису» — 2:5 и «Каролине» — 3:4.

    Не сыграют: В составе «Рейнджерс» нет потерь.

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    • Состояние команды: «Рейнджерс» проводят нестабильный сезон: после мощного начала команда Питера Лавиолетта откатилась к посредственным по ее меркам результатам.

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    Сейчас ньюйоркцы находятся не в тех кондициях, которые ранее позволяли проводить продолжительные отрезки без поражений, а общая турнирная картина едва ли устраивает амбициозных суперзвезд с Манхэттена.

    На данном этапе регулярки «Рейнджерс» демонстрируют содержательный хоккей в матчах с более скромными соперниками, в то время как топ-встречи нередко заканчиваются во всех смыслах провально.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» проиграла в трех домашних матчах из четырех последних

    • Всего в одной домашней игре «Филадельфии» из четырех предыдущих был пробит тотал больше 5.5

    • В шести последних очных матчах в Пенсильвании победа досталась «Рейнджерс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.96, ничья — в 4.56, а победа «Рейнджерс» — в 2.11.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

    Прогноз: Перед очной встречей общая форма «Рейнджерс» вызывает немало вопросов, но предметно ньюйоркцы выглядят лучше, чем их соперники из Пенсильвании, которыми команда Питера Лавиолетта едва ли оставит много шансов.

    Ставка: «Рейнджерс» победят за 2.11.

    Прогноз: «Флайерз» остаются одними из худших в Восточной конференции по игре в обороне, ввиду чего «Рейнджерс» могут реализовать свой атакующий потенциал должным образом.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3.5 за 2.22.

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    «Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» успешно проведут выезд в Филадельфию
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