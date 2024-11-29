Филадельфия
Нью-Йорк Рейнджерс
«Филадельфия»
Турнирное положение: На счету команды из Пенсильвании 23 очка по итогам 23 матчей. В таблице Восточной конференции «Флайерз» расположились на 8-й строчке.
Последние матчи: Неделями ранее «Филадельфия» провела достаточно убедительный короткий отрезок, обыграв поочередно «Сан-Хосе» 4:3 Б, «Оттаву» — 5:4 ОТ и «Баффало» — 5:2.
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров
После небольшой победной серии команда Джона Тортореллы уступила «Колорадо» — 2:3 и «Каролине» — 1:4. Накануне «летчики» обыграли «Чикаго» — 3:2 ОТ, потерпели поражение от «Вегаса» — 4:5 Б и взяли верх над «Нэшвиллом» — 3:2 ОТ.
Не сыграют: Джейми Дрисдейл, Райан Эллис, Самуэль Эрссон, Райан Джохансен.
Состояние команды: Эпизодически «Филадельфия» демонстрирует проблески первоклассной команды, готовой к продолжительной гонке за места в зоне плей-офф.
Однако количества подобных всплесков «Флайерз» сейчас недостаточно, чтобы закрепиться в первой восьмерке: зачастую после цикла успешных результатов «Филадельфию» преследует череда провалов.
Тренер-консерватор Джон Торторелла пытается превратить «Филадельфию» в боеспособный коллектив, но работа, проделываемая в этом направлении, не может обеспечить прогресс за столь короткий отрезок с начала регулярки.
«Рейнджерс»
Турнирное положение: В активе ньюйоркцев с Манхэттена 25 очков, набранных в 21 встрече. В таблице Восточной конференции команда располагается на 6-й позиции.
Последние матчи: Еще недавно «Рейнджерс» выдали весьма убедительный цикл матчей, поочередно разобравшись с «Сан-Хосе» — 3:2, «Сиэтлом» — 2:0 и «Ванкувером» — 4:3.
Однако текущая серия команды Питера Лавиолетта является полной противоположностью предыдущих свершений. Так, в последних матчах «Рейнджерс» уступили «Калгари» — 2:3, «Эдмонтону» — 2:6, «Сент-Луису» — 2:5 и «Каролине» — 3:4.
Не сыграют: В составе «Рейнджерс» нет потерь.
Состояние команды: «Рейнджерс» проводят нестабильный сезон: после мощного начала команда Питера Лавиолетта откатилась к посредственным по ее меркам результатам.
Сейчас ньюйоркцы находятся не в тех кондициях, которые ранее позволяли проводить продолжительные отрезки без поражений, а общая турнирная картина едва ли устраивает амбициозных суперзвезд с Манхэттена.
На данном этапе регулярки «Рейнджерс» демонстрируют содержательный хоккей в матчах с более скромными соперниками, в то время как топ-встречи нередко заканчиваются во всех смыслах провально.
Статистика для ставок
- «Филадельфия» проиграла в трех домашних матчах из четырех последних
- Всего в одной домашней игре «Филадельфии» из четырех предыдущих был пробит тотал больше 5.5
- В шести последних очных матчах в Пенсильвании победа досталась «Рейнджерс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.96, ничья — в 4.56, а победа «Рейнджерс» — в 2.11.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.
- 1.85Металлург Мг — Барыс: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.87Куньлунь — Лада: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 3.20Динамо Москва — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Перед очной встречей общая форма «Рейнджерс» вызывает немало вопросов, но предметно ньюйоркцы выглядят лучше, чем их соперники из Пенсильвании, которыми команда Питера Лавиолетта едва ли оставит много шансов.
Ставка: «Рейнджерс» победят за 2.11.
Прогноз: «Флайерз» остаются одними из худших в Восточной конференции по игре в обороне, ввиду чего «Рейнджерс» могут реализовать свой атакующий потенциал должным образом.
Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3.5 за 2.22.