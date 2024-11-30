«Чикаго»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 11 место. В активе команды — 8 побед, в пассиве — 12 поражений.
Последние матчи: «Чикаго» в гостевом матче против «Орландо» потерпел неудачу, проиграв со счётом 119:133.
Не сыграют: Из строя команды выбыли Джален Смит, Патрик Уильямс.
Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Чикаго» одержали две победы.
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» входит в число лидеров Восточной конференции, после 18 сыгранных матчей «кельты» одержали 15 побед и потерпели 3 поражения. На данный момент команда занимает вторую строчку в регулярном чемпионате.
Последние матчи: «Бостон» выдаёт мощный победный отрезок, в минувшем туре «кельты» добились выигрыша в игре против «Лос-Анджелес Клипперс» (126:94). Вклад в победу «Бостона» внёс Пэйтон Притчард, который 20 очков.
Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на двух игроков: в лазарете команды находятся Эл Хорфорд (из-за болезни) и Люк Корнет (мышечная травма).
Состояние команды: Победная серия «Бостона» составляет 6 матчей.
Статистика для ставок
- В последних пяти матчах «Чикаго» одержал две победы
- Победная серия «Бостона» составляет 6 матчей
- В этом сезоне «Чикаго» и «Бостон» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей
игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Чикаго» — 4.40.
ТБ 241.5 и ТМ 241.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 1.92Майами — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.82Индиана — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.90Бруклин — Орландо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: При всём уважении к «Чикаго», «бостонские кельты» сейчас набрали ход, команду тяжело остановить. Мы рискнем и поставим на победу «Бостона».
Ставка: «Бостона» (-9.5) с коэффициентом 1.89.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 241.5 с коэффициентом 1.93.