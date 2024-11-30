В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 30 ноября. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 11 место. В активе команды — 8 побед, в пассиве — 12 поражений.

Последние матчи: «Чикаго» в гостевом матче против «Орландо» потерпел неудачу, проиграв со счётом 119:133.

Не сыграют: Из строя команды выбыли Джален Смит, Патрик Уильямс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Чикаго» одержали две победы.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» входит в число лидеров Восточной конференции, после 18 сыгранных матчей «кельты» одержали 15 побед и потерпели 3 поражения. На данный момент команда занимает вторую строчку в регулярном чемпионате.

Последние матчи: «Бостон» выдаёт мощный победный отрезок, в минувшем туре «кельты» добились выигрыша в игре против «Лос-Анджелес Клипперс» (126:94). Вклад в победу «Бостона» внёс Пэйтон Притчард, который 20 очков.

Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на двух игроков: в лазарете команды находятся Эл Хорфорд (из-за болезни) и Люк Корнет (мышечная травма).

Состояние команды: Победная серия «Бостона» составляет 6 матчей.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Чикаго» одержал две победы

Победная серия «Бостона» составляет 6 матчей

В этом сезоне «Чикаго» и «Бостон» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей

игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Чикаго» — 4.40.

ТБ 241.5 и ТМ 241.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: При всём уважении к «Чикаго», «бостонские кельты» сейчас набрали ход, команду тяжело остановить. Мы рискнем и поставим на победу «Бостона».

Ставка: «Бостона» (-9.5) с коэффициентом 1.89.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 241.5 с коэффициентом 1.93.